Belén Francese acusó a Andrea Rincón de querer seducirla y ella la vinculó a la cocaína

La consigna del formato Podemos Hablar (PH) que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, el cual busca que diferentes puntos de vista puedan conciliarse en una velada tranquila, muchas veces no se puede concretar. Esto sucedió en la grabación del último programa que se emitirá el próximo sábado, donde una anécdota que contó Belén Francese sobre Andrea Rincón, generó un enfrentamiento que amenazó con suspender el show.

Según lo que reveló Ángel de Brito al aire de LAM, el cruce fue a partir de una pregunta del conductor. "Estaban todos los invitados, Andy dice den un paso al frente los que tuvieron una noche increíble. Una pregunta tranqui", explicó el periodista.

"Una de las invitadas, Francese, le dijo a Andy que ella había pasado una noche inolvidable y que 'ella (por Rincón)' la quiso 'levantar esa noche'. Rincón no se acordaba. Pasó la grabación y Rincón dijo: 'No puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'", relató De Brito que confesó la recientemente bautizada como evangelista.

Ante el relato, algunas de las angelitas presentes comenzaron a juzgar y a evaluar lo que ocurrió. "Si lo hiciste, bancátela", cuestionó Yanina Latorre. "Mirá que yo la amo, pero que te diga eso no me parece", evaluó, por su parte, Nazarena Vélez. "Antes era peor", relativizó acerca de la confesión Marcela Feudale.

"Ahí se desbordó todo", señaló De Brito, quien luego parafraseó a Rincón y su ofendida devolución: "La verdad, Andy, me quedé mal, no puedo seguir si no lo aclaro'", contó. "'Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo como todo el mundo sabe, y yo jamás te quise levantar. Además me parecés horrenda, nunca me gustaste, y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota'", explotó Rincón en su respuesta.

Luego De Brito continuó con una defensa a la ex Gran Hermano, en el sentido de que fue Francese quien tiró la primera piedra. "Y no quedó ahí, porque Rincón estaba caliente y le dijo, como pasó alguna vez en el Bailando: 'Vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás'. Y ahí se puso mal Belén, que dijo: 'No, yo nada que ver, nunca estuve en esa'", aclaró respecto al consumo de drogas.

Así fue que una ex compañera de Francese la defendió y desmintió esa versión. Se trata de Marixa Balli, quien no dudó en saltar a favor de la poeta. "Yo trabajé con Belén y jamás, me parece que nada que ver. Nosotros en gira compartimos, convivimos, no", expresó la creadora de la cachaca. "Me parece un golpe bajo feo eso", aportó Latorre. "Yo siempre creo que el que le dice al otro 'vos consumís', el otro le tiene que decir '¿vos estuviste consumiendo conmigo que tenés pruebas?'", opinó la ex de "El Potro" Rodrigo.

En ese momento, el conductor también siguió con la relativización de lo sucedido en PH. "Belén qué necesidad tenía de decirle a la otra", se preguntó. "Se quiso hacer la graciosa", opinó Latorre. "Yo la conozco a Belén y es así", lanzó Vélez para relativizar el drama.

"Por ahí lo sintió así Belén, como que le tiró onda. A veces uno confunde", especuló De Brito. Pero no terminó ahí, porque Andy que es bueno, le dijo '¿no le querés pedir disculpas?'. Y empezaron los tiros de vuelta, corte, lágrimas, llantos. Andrea le dijo, luego de ese intento fallido, 'lamento romperte el corazón, pero jamás te tiré onda. Lo único que vos querés es pegar un portal'. La trató medio de mortadela", completó el conductor.

"Igual Andrea jugó en una época con esto del lesbianismo", recordó Fernanda Iglesias. "Hace 15 años por esto te podían señalar, pero hoy en día los pibes y las minas te dicen 'me gusta'", reveló Feudale.

Lo cierto es que según la información que brindaron desde Telefe, todo este episodio será transmitido el sábado sin recortes, por lo que podrá verse en su total extensión. Allí se sabrá cómo fueron los hechos y si ameritaron tantas acusaciones cruzadas.