Belén Francese y Miguel Ángel Cheruti tienen coronavirus: habían ido al programa de Lizy Tagliani

Luego de que Lizy Tagliani confirmara que tenía coronavirus y que uno de los productores del programa que conduce, El Precio Justo, también diera positivo, todos los famosos que fueron invitados en los últimos días fueron testeados.

Así, Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese también dieron positivo luego de su hisopado. "Me shockeó un poco. Soy asintomático, de eso no hay dudas porque yo no sentí nada, fiebre ni nada por el estilo. Me siento bárbaro", reveló el cómico en diálogo con Informados de Todo.

Además, reveló que está aislado de su familia en una sala de su hogar que suele utilizar para ensayos. "Ahora hay que controlar a mi esposa y a mi hijo Santino, que también están bien", agregó.

Sin boda y con coronavirus

Por su parte, Francese reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la cual contó que su pareja Fabián Lencinas también se contagió.

"Estoy en shock ,con un poco de miedo. A nadie le gusta enfermarse, menos de algo que no conoce", escribió la vedette expresando que además teme por las salud de su madre, ya que la vio el viernes 12 (claramente sin respetar el aislamiento).

Vale recordar que Francese y Lencinas tuvieron que suspender su boda a causa de la cuarentena obligatoria. "Me iba a casar el 8 de mayo por civil y el 16 por iglesia. Ahora postergamos todo para octubre. Perdimos algunas cosas que habíamos contratado y otras pudimos reprogramar", supo explicar en Los Ángeles de la Mañana.