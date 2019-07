Bella Thorne y Miley Cyrus hacen escuela: qué significa ser pansexual y por qué está de moda entre los millenials

"Soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Literalmente te gusta la personalidad. Sólo te gusta un ser", dijo la actriz estadounidense de 21 años Bella Thorne, que sorprendió al mundo con su definición cuando presentó su primer libro Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray. Bella está de novia con el cantante italiano Benjamin Mascolo, a quien conoció luego de un sonado romance con la inluencer Tana Mongeau.

La palabra pansexual viene del prefijo pan (que significa todo) y la palabra sexualidad. El término no existe en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) , pero remite a las personas que que se sienten sexualmente atraídas por otros más allá de su género. Curiosamente, la vez anterior que el término se puso de moda fue a raíz de las declaraciones de otra ex estrellita de Disney: en aquel caso se trató de Miley Cyrus, quien se había declarado "pansexual" en 2015.

Si consideramos la heterosexualidad como la atracción por alguien del género opuesto, la homosexualidad como la atracción por alguien del mismo género y la bisexualidad como la atracción por géneros binarios, la pansexualidad no restringe la sexualidad a la definición de la persona que está enfrente.

Al pansexual no le importa cómo se identifica su pareja. Un pansexual puede enamorarse de hombres, mujeres, transexuales, intersexuales, hermafroditas y también de otros géneros que ni siquiera tienen una definición establecida.

Los millenials y la generación Z son quienes más hablan en estos términos: no por casualidad Miley Cyrus y Bella Thorne, referentes juveniles, son los más famosos defensores de la pansexualidad.

Se trata de una posibilidad de ver la vida sin los prejuicios y las ataduras que signaron a los mayores. Por eso la pansexualidad prende, como símbolo de una nueva era en la que los y las jóvenes empiezan a sentirse libres como para enamorarse de todo/a aquel/aquella que les guste, sin preocuparse por lo que tiene entre las piernas sino por otras cuestiones acaso más profundas.