Bella y radiante: los secretos del vestido de novia de Barbie Vélez en su boda con Lucas Rodríguez

Después de mucha espera y más nervios, Bárbara Vélez y Lucas Rodríguez llevaron a cabo su gran fiesta de casamiento en la noche del sábado, luego de pasar el Registro Civil y dar el sí el 21 de septiembre. La celebración fue realizada en Jano´s, un salón de Ingeniero Maschwitz, y contó con la presencia de 100 invitados, entre los que, por supuesto, estuvo Nazarena Vélez.

La novia de 27 años y el novio de 25 disfrutaron de su fiesta, que estuvo organizada por Claudia Villafañe y Florencia de Plan V. El único famoso invitado fue José María Múscari, íntimo amigo de la familia desde hace años. También estuvo Alejandro Pucheta, el papá de Barbie, quien se mostró muy emocionado durante el evento.

Por la tarde del sábado, primero hubo una ceremonia que no fue religiosa en la que la pareja leyeron sus votos y se prometieron amor eterno. Después comenzó la fiesta, que contó con todos los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. Por ese motivo, la celebración finalizó a las dos de la mañana.

Luego de la ceremonia, Nazarena afirmó durante una entrevista sobre el casamiento entre su hija y Lucas, que es el hijo de Fabián Rodríguez, su esposo que se suicidó en 2014 y con quien tuvieron a Thiago, su único hijo juntos: "Me desborda el corazón ver a mi hija feliz. No paro de llorar. La veo enamorada y lo está viviendo como un cuento. Siento que me equivoqué en muchas cosas, pero como mamá hice las cosas bien".

Y agregó: "Fabi siempre supo que esto iba a terminar así. Me decía que Barbie se iba a enamorar de Luqui, porque Luqui desde el primer momento flasheó con Barbie. Estaba convencido de que este era el final, y hoy, con el diario del lunes, cuanta razón tenía ese hombre".

En tanto, sobre la polémica que se generó cuando se supo del romance de la pareja a mediados de 2017. Nazarena dijo. "Ellos lucharon mucho para no estar juntos. Por el 'qué dirán', por las pelotudeces, por su hermanito. Tienen un hermano juntos, Thiago, y lo priorizan mucho. Creo que por momentos flashean que son sus padres".

Luego fue el turno de la radiante novia, que dijo sobre la boda con Rodríguez: “Fue muy emocionante la ceremonia. Estamos muy felices. Este es el día que venimos organizando hace nueve meses, viendo cada detalle. Lo más lindo fue el momento de los votos".

El vestido

Bella y coqueta como es, Barbarita dedicó mucho tiempo a elegir el vestido perfecto para su noche soñada. Finalmente, se quedó con dos. Uno para la ceremonia y el otro para cambiar a mitad de la noche y estar más cómoda al momento del baile. En una entrevista, Pucheta había contado cómo sería el vestuario que tenía en mente.

Sinceramente, el vestido que eligió fascinó a propios y extraños. Radiante, Barbie deslumbró al novio y a toda su familia. El color fue el blanco, un clásico que ella no iba a variar de ninguna manera. El modelo elegido fue de Pronovias, la famosa marca española especializada en diseñar trajes de novia y que se instaló hace algún tiempo con una tienda en Buenos Aires. “Probé varios vestidos hasta encontrar el de mis sueños“, escribió la novia en Instagram.

El diseño del vestido era hermoso y estuvo confeccionado en gasa de seda blanco con bordados de línea strapless con un importante escote en la parte delantera, corte en la cintura y gran falda con una cola importante. El corset tenía un hermoso trabajo en piedras. En tanto, la flamante esposa llevó el pelo suelto y ondulado con un aplique de perlas y un maquillaje que resalta los labios. También llevó un ramo de flores naturales. El peinado de la novia lo llevó a cabo Cristián Rey y el maquillaje se lo hizo Kenny Palacios.



En cuanto a la elección del vestido, Bárbara contó: "Decidimos todo en conjunto, y obviamente le preguntamos a mi mamá, a la mamá de Lucas, a mi papá. Desde el vestuario al salón. De hecho, elegimos Maschwitz porque queríamos un poco de aire libre pero también salón, y priorizamos el aire libre, sobre todo en un momento en el que no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones; el día nos acompañó, estuvo hermoso".

Por su parte, Lucas lució un smoking azul marino con detalles en negro que hicieron juego con sus zapatos, además del detalle de un pimpollo en el bolsillo de su saco.

Para finalizar, Barbie contó sobre la organización de la fiesta: “La ceremonia fue muy emocionante, estamos felices. Hace nueve meses que venimos organizando, viendo cada detalle. Para mí el momento más emotivo fue el de los votos. Fue un momento que no me voy a olvidar más”.

Agradecimientos: Mime Goldenberg