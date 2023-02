Belly Blessing, parto con tambor y un extraño nombre: nació el hijo de Calu Rivero

Calu (Dignity) Rivero celebró su “New era of me (nueva era de ella)” con la feliz noticia de que nació este miércoles su primer hijo Tao, fruto del amor con su Aíto De La Rúa. Esta pareja comparte no solo el estilo de vida natural y saludable que empezó a vivir la actriz desde hace un tiempo desde que se alejó de los flashes, sino también el de los rituales, la meditación y la naturaleza.

Ellos se conocieron hace más de una década, pero no fue hasta el año pasado que se reencontraron para encarar una relación sana y comprometida a la que días previos al nacimiento de su hijo, ella llamó como “Flow in the nature (fluyendo en la naturaleza)”. Tao nació a las 9 de la mañana de este miércoles 22 de febrero y pesó 3,770 kilogramos. El nombre que eligieron no es azaroso sino que hace referencia al Taoismo, en referencia al “camino de la vida” y esta noticia trascendió en Intrusos desde donde contaron que llegó al mundo en “un parto natural, hermoso y divino”.

Según trascendió, el fruto del amor uruguayo llegó al mundo en la casa que están compartiendo en Punta del Este. Fue un parto respetado y con la menor intervención posible, solo con la asistencia de la partera Edith Diez y el médico obstetra Guillermo Londeiro, profesionales que han asistido en los nacimientos de los hijos a Paula Chaves y a Juana Repetto, entre otras famosas.

En septiembre del año pasado, Calu había manifestado a su manera de que estaba en la dulce espera subiendo una foto en la que, feliz, decía: “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo y no voy a estar avergonzada por eso”. Después, siguió mostrando en sus redes sociales como cambiaba su cuerpo, lo que hacía y hasta un ritual de agua mágica que hizo para “adentrarse en el útero materno”. Esta actividad la había hecho en uno de los hoteles que administra su pareja, en el Nómade Tulum Hotel en México.

Pero, en los días previos al parto, armó una ceremonia de Body Blessing (Bendición del vientre) que se trata de un ritual de origen navajo -una tribu indígena estadounidense-, donde se reúnen las mujeres cercanas a la embarazada bajo la finalidad de otorgarle “energía femenina” al nacimiento así favorecer a la embarazada en esta nueva etapa que enfrentará. “Mover todo al ritmo del tambor, corazón. Si no es ahora, ¿cuándo?”, preguntó la actriz al subir varias historias en su cuenta de Instagram en donde reflejaba cómo fue el momento tan especial junto a sus seres queridos.

Además, subió varias imágenes de los distintos momentos del ritual: “El cielo en la Tierra. Ayer celebramos la transformación”. Y agregó en este último tramo de su gestación: “Rodeada de amor y mujeres llenas de gracia”.

Con Aíto se habían conocido 13 años atrás en la Uruguay y habían vivido un un breve pero intenso romance. "Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto", decía en ese entonces ella que tenía 21 años. Pero se separaron y cada uno hizo su vida. Ahora, más de una década después y con un hijo, la pareja estaría instalada en "La Colorada", chacra que alguna vez compartió Antonio, su hermano, con Shakira, en las afueras de José Ignacio.