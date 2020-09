Benito Fernández, el último en recibir un mensaje de Elsa Serrano: "Nunca llegó a leer mi respuesta"

Miércoles, 18.20 de la tarde. El celular de Benito Fernández estallaba con mensajes de felicitaciones por la presentación de su nueva colección en el reconocido New York Festival. Elsa Serrano, al igual que muchos famosos argentinos, siguió la transmisión en vivo del evento, que se realizó de forma virtual por la pandemia de coronavirus. "Me mandó un mensajito a ese horario, estoy en shock", reconoció el diseñador en diálogo con BigBang.

"Es un shock muy grande. Me están llamando y escribiendo todos. Valeria Mazza que estuvo en mi desfile me llamó para decirme que ella había visto los comentarios que escribió Elsa a las seis de la tarde durante el desfile. No se puede creer", sumó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según pudo reconstruir BigBang, la última conexión de WhatsApp de Serrano fue a las seis y veinte de la tarde y coincidió con el envío del mensaje a su colega y amigo. En ese momento, Benito estaba ocupado con el desfile, pero a las siete menos diez de la tarde se tomó el tiempo para agradecerle sus palabras. El celular de la diseñadora ya no volvió a activarse y nunca lo leyó.

"Sigo sin entender todo esto. La conocía desde hacía treinta años a Elsa, pero me hice muy amigo en estos últimos ocho o nueve meses. La verdad es que hablábamos todos los días. Ayer entró a mi desfile a las seis y diez de la tarde y dejó mensajes en el chat de la transmisión", reconstruyó Benito.

La conmoción se le siente en el tono de voz. "Se lo contesté a las siete menos diez y ella ya no respondió el mensaje, así que imaginate que estoy muy en shock. Era una persona maravillosa y extremadamente cariñosa. Hablábamos todos los días. Era generosa, se preocupaba por todos. Un amor. No se entiende lo que pasó, sigo en shock".

Se lo contesté a las siete menos diez y ella ya no respondió el mensaje, así que imaginate que estoy muy en shock"

El horario coincide con el llamado de los vecinos, quienes cerca de las siete de la tarde alertaron que se estaba prendiendo fuego el tercer piso del edificio ubicado sobre la calle Maipú al 900. Los bomberos llegaron a las 19.30 al lugar y debieron acceder a través de la terraza del edificio lindero. Trabajaron durante cuatro horas desde el balcón del dormitorio de la modista, hasta que pudieron apagar el foco. Al ingresar, encontraron el cuerpo carbonizado de una mujer.

Durante esas cuatro horas, los familiares de la diseñadora intentaron comunicarse con ella. No atendía el teléfono. La confirmación de su muerte llegó pasadas las doce del mediodía, aunque la identificación del cuerpo se realizó esta mañana en la Morgue Judicial.

Fue su hija, Belén Serrano, quien le comunicó la triste noticia a Gabriel Fernández, productor del ciclo de El Trece en el que Serrano trabajó hasta el comienzo de la cuarentena. Sobre la una de la madrugada, todo el equipo del programa ya estaba al tanto de que la diseñadora había muerto.

Serrano vivía desde el año 2005 en el departamento. Cumplía desde marzo con el aislamiento social, dado que era considerada paciente de riesgo por su edad. Los vecinos reconocieron que la diseñadora no salía de su casa desde marzo y que se cuidaba mucho.

De acuerdo al primer reporte de la autopsia, el cuerpo presentaba quemaduras totales y rastros de asfixia por inhalación de dióxido de carbono. Investigan si pudo haber tomado alguna pastilla para dormir y ese fue el motivo por el cual no pudo abandonar a tiempo el dormitorio, lugar en el que se desató el incendio.