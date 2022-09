Vicuña, de Unicef a darle la espalda a los chicos de las villas: "Fue horrible su actitud"

A través de las redes sociales, Benjamín Vicuña exhibe todo. O, mejor dicho, lo que le conviene. Por ejemplo, muestra fotos con sus hijos, publica los avances de su nueva película, los chivos que tiene con una popular marca de tecnología y su costado más solidario: "En mi calidad de Embajador de UNICEF hace 14 años y como padre de 6 hijos me invitaron a participar de una bella campaña: #DefenderLasInfancias y para poder hablar en profundidad sobre los niños, niñas y adolescentes".

El que habla no es otro que el actor chileno, quien a través de su cuenta de Instagram (donde tiene más de 2.7 millones de seguidores) se mostró agradecido con la revista Gente y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por haberle permitido ser parte de esta movida relacionada a la defensa y protección de los niños. "¡Hablamos de una problemática que no se puede posponer”, pregonó el actor en la nota.

Pero la realidad es que Vicuña es bastante "selectivo" a la hora de ser solidario. O por lo menos así lo demostró al rechazar la campaña propuesta por La Garganta Poderosa - la revista mensual de cultura villera-, la cual está organizando una movida con famosos o distintas celebridades del mundo del espectáculo, además de otras personalidades de otras ramas como el periodismo, para visibilizar el aumento de la violencia en los sectores más vulnerables a causa del narcotráfico.

Según pudo averiguar BigBang, famosos de la talla de Eleonora Wexler, Luciano Castro, Julieta Díaz, Sandra Mihanovich o Verónica Lozano accedieron sin dudarlo a la campaña que busca evitar el sufrimiento de los más chiquitos y sus familias en las villas. "A todos los que convocaron les dijeron que ´si´, más allá de algún que otro problema de logística. Incluso, Luciano Castro, que estaba volviendo de vacaciones, les pidió que llamaran el jueves", le contó una fuente a este sitio.

¿En qué consiste la campaña? Los rincones ocultos de las villas y asentamientos de Capital y el Gran Buenos Aires son puntos geográficos codiciados entre los narcos. Y esto, aumento de manera demencial durante y después de la pandemia. "Hay un tema que viene preocupando mucho, no solo a ellos sino a todas las organizaciones populares que es que durante la pandemia creció enormemente el narcotráfico en las villas, más allá de lo que suceda en Rosario", le explicaron a este portal.

Microtráfico y narcomenudeo son dos palabras que definen por igual la actividad ilícita de vender y distribuir pequeñas cantidades de drogas prohibidas. Esta actividad suele desarrollarse en cualquier sitio, pero sus facetas sistemáticas y más peligrosas golpean fundamentalmente a barrios caracterizados por las construcciones improvisadas y las barreras arquitectónicas. Y claro está, con el aumento "también creció la violencia con la que se vive de manera cotidiana".

La falta de servicios sociales básicos y el aislamiento de determinadas comunidades generan zonas y relaciones de poder que no se rigen por leyes escritas, es decir que no son controladas ni monitoreadas por el Estado. Primero, por la inmensa cantidad de personas que habitan en todos los barrios carenciados y porque para los traficantes que operan en Capital Federal el proceso que deben enfrentar a la hora de "blanquear" sus ganancias no presenta dificultades insalvables.

Al ser un tema que difícilmente se vea en la agenda o tenga un abordaje serio, desde La Garganta Poderosa pensaron en una campaña para colaborar con las personas que sufren a diario la violencia del narcotráfico en las villas. "Imagina que hay familias que laburan y que tienen hijos que van al colegio. Son un montón viviendo en un contexto de extrema violencia o tiroteos cuando los chicos salen de colegio", detallaron.

Y advirtieron: "No hay un abordaje desde ningún nivel sobre el tema y ni siquiera se pone sobre la mes. La Garganta tiene representación en todas las villas del país y éste es un fenómeno que se acrecentó en Capital y el Gran Buenos Aires. por eso pensamos una campaña para poder ayudar a esta gente, pero ellos no puede dar testimonio porque sus vidas correrían serio peligro. Literalmente los fusilarían".

Como esta problemática no está en la agenda de ningún sector, a los integrantes de la popular revista se les ocurrió recurrir a las grandes celebridades que tiene este país. Todos aquellos que aceptaron la propuesta debían pararse frente a la cámara, decir -por ejemplo- "Hola, yo no soy Luciano Castro", hacer un breve silencio y leer el testimonio de alguna de las personas que sufren a diario la violencia del narcotráfico en las villlas.

Las celebridades solo tienen que repetir los testimonios que deben permanecer en el anonimato por el flagelo que sufren a diario. "Todo el mundo les dijo que si, por eso acudieron a Benjamín Vicuña. Les habían dicho que era encantador, pero al final les dijo que en este momento está haciendo muchas campañas comerciales y que no le conviene ser parte de esta movida porque es ´incompatible el mensaje´ y que no quiere tener más contacto con ellos", le detallaron a BigBang.

El actor chileno, que se jacta de defender las infancias en sus redes sociales, les dijo que estaba "haciendo campaña para distintas marcas" y les pidió que no lo molesten más con este tipo de campañas. "El mensaje es para los chicos chiquitos de las villas, no para la revista, y frente a su negativa no le escribimos más. De hecho, la propia Eleonora Wexler les dijo que estaba ´hasta las pelotas con las grabaciones´ y que igualmente le avisaran el lunes para hacerlo", sentenciaron.

Luego de su escandalosa separación de "La China" Suárez y sobre todo tras su participación en El primero de nosotros, la novela de Telefe protagonizada por él, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes, Vicuña buscó cambiar el perfil de "pirata" a uno mucho más familiar. Por eso, se muestra mucho más con sus hijos y siendo parte de campañas family friendly. Incluso se convirtió en la cara del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés, más conocido como Unicef, para cambiar la mirada que tenían sobre él. "Pero la verdad es que fue horrible su actitud al responderles de esa manera", concluyeron.