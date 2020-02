Benjamín Vicuña envuelto en un escándalo en Uruguay por la agresión a un periodista

En medio de los rumores que afirman que Eugenia La China Suárez estaría esperando su tercer hijo, el segundo con Benjamín Vicuña –ya es mamá de Rufina Cabré y de Magnolia-, el actor chileno quedó ubicado en el centro de la polémica al protagonizar un momento muy tenso con un periodista durante el evento "America Business Forum" en Punta del Este.

El actor se hizo presente junto a referentes del mundo de la política, empresarial y artístico. Según contó Yanina Latorre, Vicuña accedió a ser parte del evento siempre y cuando los organizadores aceptaran sus requisitos. Así fue como obtuvo la para nada módica suma de 15 mil dólares.

Al mismo tiempo, el protagonista de ATAV fue el único que pidió seguridad privada: caminaba con cuatro patovicas a su alrededor. La última, pero no menos importante, condición fue que no le hagan notas. Algo que llamó la atención, ya que fue como presencia al evento.

“Cuando termina el evento, se le acercó el notero del programa Tarde o Temprano. Vicuña, que es vivo, pensó que como la hija del dueño de la marca tiene un blog, el cronista venía por parte de ella”, comenzó explicando la panelista de Los Ángeles a la mañana.

Y siguió: “El periodista le clavó cuatro preguntas inofensivas y cuando vio que las preguntas no eran tan inofensivas y que no era de la marca que lo convocó, un guardaespaldas le pegó en la espalda al notero y lo sacaron. No fue Vicuña sino una de las personas que estaban con él”.

Según trascendió, habría sido el actor chileno que –incómodo con la presencia del notero- le pidió a su seguridad que no le permitan que se le acercara. Los rumores de embarazo de La China Suárez se acrecentaron luego de una producción que realizó para la marca de Ricky Sarkany, donde se deja ver una “pancita de embarazada” difícil de ocultar.