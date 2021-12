Benjamín Vicuña está de novio con una amiga de Pampita: "La conoció en el bautismo de Ana"

Hace dos meses, la noticia del flamante noviazgo entre Benjamín Vicuña y Romina Pigretti, ex socia de Micaela Tinelli, inundó los medios dedicados al mundo del espectáculo. La relación habría nacido hace 15 días y de forma muy llamativa.

Primero porque fue en medio del escándalo protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la ex esposa del chileno, Eugenia Suárez. En segundo lugar, porque se conocieron durante un evento que se realizó en Puerto Madero y Benjamín quedó cautivado por la morocha. Se acercó, charlaron y esa misma noche partieron juntos del lugar. Después de eso, Vicuña le habría blanqueado a su círculo íntimo que comenzó un apasionado romance.

Ella es una empresaria dedicada al rubro textil. Tiene 42 años y estuvo casada con Federico Lo Re, uno de los fundadores de la cadena de restaurantes La Parolaccia. Se hizo conocida en el mundo de las celebridades cuando se asoció a Micaela, con quien creó Ginebra. Pero hace pocas semanas, se confirmó que la relación entre Vicuña y Pigretti terminó tan rápido como empezó.

Ahora se supo que Vicuña ya tiene otra mujer en su vida. Y la encargada de dar a conocer de quién se trata fue Yanina Latorre, quien durante el último programa de Los Ángeles de la Mañana, afirmó: “Vicuña tiene novia y va a sorprender”.

Enseguida siguió: "La chica que está saliendo con Vicuña tiene 32 años y es muy amiga de Pampita. Ella es Eli Sulichin, es una mujer de una gran posición económica y miren lo que son las fotos. Es una diosa. Están muy enganchados los dos y creo que van en serio".

Enseguida, agregó sobre el inicio de la relación y la postura de Carolina Ardohain, ex pareja de Benjamín: "Es la primera vez que Pampita está contenta con un romance de Vicuña. Es difícil de creer, pero esto es así. La China nunca le gustó, y todas las que se nombraron después siempre le parecieron trepadoras o aprovechadoras, no le gustaban ni las aprobaba".

Por otra parte, completó sobre el visto bueno que Pampita le habría dado al chileno: "Esta chica, en cambio, es todo lo que a ella le gusta. Es de una familia top, es divina, un bombón si la ves te caes de espaldas. Es hija de un banquero muy conocido, o sea no le interesa nada de la plata que pueda tener él. No va por ese lado, no va por ahí. Ella es cool, inteligente, trabaja en el sector de marketing de una empresa, no tiene nada que ver con el medio".

Sobre el inicio del romance, Latorre aseguró: “Se conocieron en el bautismo de Ana. Y está claro que Vicuña no pierde el tiempo y aprovecha cualquier circunstancia para conocer gente y seducir chicas. Parece que se enseguida se gustaron y desde ese momento se vieron todos los días. Incluso ella se fue a Punta del Este, donde está ahora, y él la fue a ver y estuvieron juntos allá. Fueron a un montón de lugares juntos, no se escondieron".

Y agregó: "Ella es vecina de Tinelli en Punta del Este. Es muy, muy amiga de Mica. Nunca salió con un famoso, es la primera vez. El está fascinada con ella. Le encanta. Miren lo que va a hacer: va a pasar fin de año en Buenos Aires porque vino la mamá a visitarlo, y durante el fin de semana se va a Punta del Este para verla porque no aguanta pasar más tiempo sin ella. Está así, yo apuesto por esta pareja".

Según pudo averiguar BigBang, Eli es hija del banquero Miguel Sulichin. Tal como contó Latorre, la familia Sulichin tiene una mansión al lado de la de Marcelo Tinelli, en la zona de La Boyita, a pocos kilómetros de Punta del Este y José Ignacio, en Uruguay. La fortuna de esa familia es incalculable.

Desde hace años, Eli pasa sus veranos en esas playas y la buena relación con Micaela, y también con Canda Tinelli, creció a lo largo de los años. También son amigos de Cris Morena y de otros famosos a los que han recibido en su chacra marítima. Eli suele frecuentar la noche esteña en los lugares más tops de La Barra y José Ignacio. Pero parece que este verano lo dedicará solo a Vicuña.