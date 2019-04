Todas las voces. Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez visitaron el ciclo de Mirtha Legrand. Consultado sobre cómo veía al país, el actor chileno ofreció su análisis y propuso una "solución" para el malestar social, pero su mujer y la conductora lo cruzaron de inmediato.

“Lo que más me entristece de Argentina hoy es que esa tristeza y malhumor social se están instalando en la calle. Porque cuando no llegás a fin de mes se transforma en un malestar importante. Y también hay escepticismo", advirtió de inmediato el protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza.

De inmediato, el chileno aclaró que se trataba de un análisis respetuoso: "Esto lo digo mirando desde afuera con todo el amor que siento por Argentina. Porque esta es mi casa y tengo mis hijos argentinos. Que teniendo el potencial humano y creativo, que estén con una sensación de no creer y falta de fe".

"Yo sé que puede parecer un poco inocente mi comentario, pero hay que volver a creer. Hasta el último día hay que creer. La cantidad de gente que me dice ‘me quiero ir’’. Hay una fuga de talento", propuso Vicuña, que no esperaba la inmediata devolución de su mujer.

La "China" fue contundente: "Pero Benja, una cosa son las ganas de creer, pero si la realidad no te acompaña, no se puede". Y, para sorpresa de muchos, hasta la "Chiqui" se mostró pesimista frente a la crisis del gobierno de Mauricio Macri: "Si la economía no funciona, es muy difícil. Un 32% del país es pobre. ¡Es terrible!".