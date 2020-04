Benjamín Vicuña habló por primera vez de la bacteria por la que murió Blanquita: su duro posteo

Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores con un conmovedor posteo en el que habló de la bacteria por la cual falleció en septiembre de 2012 su hija mayor, Blanca. Las palabras del actor con respecto a la pandemia de coronavirus y su mensaje esperanzador, en tiempos de incertidumbre y encierro.

"En el aire. Hoy, el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es quedarnos en casa. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amás, a perder a un ser querido", comenzó el texto que escribió el actor en su cuenta de Instagram.

El chileno hizo alusión directa a la muerte de su hija, quien falleció producto de una infección pulmonar bacteriana cuando tenía seis años. La pequeña fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Los Condes de la ciudad de Santiago de Chile, luego de presentar un cuadro gripal al regresar de unas vacaciones familiares en México. Permaneció internada diez días, hasta que los médicos declararon su muerte, producto de una neumonía hemorrágica.

"El ocho de septiembre de 2012, mi hija Blanca, muere tras batallas contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever, ni acusar a nadie. 'Está en el aire, es el destino, la vida'".

El actor se despidió con un mensaje crudo, en el que llama a la sociedad entera a tomar consciencia de la situación en la que se vive y cumplir con el aislamiento obligatorio, hoy la única medida de prevención de cara al brote del Covid-19.

"Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente, pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi ocho años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. Quedate en casa".