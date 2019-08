Benjamín Vicuña y el doloroso recuerdo de Blanquita: "Las fotos se empiezan a acabar"

Benjamín Vicuña volvió a hablar de su hija Blanca, quien falleció en septiembre de 2012 luego de sufrir una neumonía hemorrágica y reveló el drama que se le empieza a aparecer a casi siete años de la muerte de la pequeña. “Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho”, aseguró.

Sin embargo, el actor contó una anécdota especial que le ocurrió en las últimas horas con una de las amigas de su hija. “Me empiezan a aparecer tesoros. Ayer me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice ‘vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija y tengo muchas fotos y videos, Mandame un mail’. Todo esto por Instagram”, le aseguró la adolescente.

Y Vicuña no lo dudó: “Y claro que los quiero ver. Blanca está muy presente todo el tiempo. El duelo va pasando por diferentes formas y el amor no se acaba. Hoy de verdad que con mis hijos, lo que trato es de naturalizar su presencia, correrme del costado dramático y nostálgico”, contó.

“Mis hijos la tienen tan presente como yo, siempre me preguntan por ella. Ellos la nombran, hablan de su hermana y lograron también no tenerle miedo, porque cuando sos niño nunca pensás que te podés morir… y los veo tratarlo como un tema natural y orgánico", relató a través de Radio Metro.

Además, advirtió que Bautista es a quien “más le impactó” la muerte de su hermana. “Es como un 'viudito' que estaba todos los días, todo el tiempo con Blanca. Él finalmente vino a enseñarnos a todos cómo superar esto. La naturaleza es tan sabia, y Bautista lo hizo con tanto amor y tan lúcido que es sorprendente", agregó Vicuña, quien también se refirió a Magnolia, fruto de su amor con La China Suárez.

"Magnolia es exquisita. Siempre es diferente ser padre, es mi quinta experiencia, pero sigue siendo como la primera vez. Cómo te sorprende con los grandes pasos de cada día. No me termino de acostumbrar al milagro de la vida. Le doy un lugar muy grande a la paternidad en mi vida. No sé si tiene que ver con mi experiencia con Blanca, pero es así”, sentenció.

El calvario de la familia comenzó con unas vacaciones en la Riviera Maya (México), donde Pampita y Benjamín viajaron con toda su familia en agosto del 2012 para disfrutar de la playa. Luego de regresar a Chile, Blanca comenzó a desarrollar un cuadro de tos y fiebre que parecía ser sólo una gripe. Sin embargo, la situación se hizo cada vez más complicada.

La niña comenzó a presentar serias dificultades para respirar. Ardohain y Vicuña decidieron llevar a la pequeña a la clínica, después de que les revelara que le dolía el pecho. Tras una serie de chequeos, quedó internada. Desde redes sociales, podía intuirse que los padres de Blanca estaban atravesando un momento de desesperación.

Mientras Pampita pedía dadores de sangre y plaquetas para su hija, su marido tuiteaba "Creo en Dios", expresando su confianza en la oración como única esperanza. Pero nada resultó: el virus que había provocado la neumonía de Blanca se diseminó por todo su cuerpo dañando sus riñones. Y, aunque la pequeña fue sometida a diálisis y conectada a una máquina de oxigenación, falleció nueve días después de ser ingresada en Las Condes.