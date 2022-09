Benjamín Vicuña y la drástica decisión que tomó con su ex, tras la muerte de su padre

Benjamín Vicuña atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A la reciente separación de Eli Sulichin, se le sumó en las últimas horas el fallecimiento de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot; y el décimo aniversario de la muerte de Blanquita, la hija que tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain.

El chileno venía de separarse, sólo unos pocos días antes, de Eli, la empresaria de 32 años que fue su pareja desde fines del año pasado, y la cual habría decidido dejarlo por las diferencias de edad y de estilos de vida.

Las razones de la separación

"Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto, no hubo pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas", anunció en su momento la panelista de LAM Yanina Latorre, quien reconoció que los vio a ambos muy bien en una reunión el viernes anterior al final de su noviazgo.

"Ella es bastante más chica, él es más grande, tiene muchos hijos. Diferencias de agendas del fin de semana. Él tiene de todas las edades: los lleva a fútbol, tenis. Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil", destacó. "Él no se la esperaba, estaban bien", agregó.

Un gesto de despedida

"Benjamín tiene muchísima cara de angustia. En el teatro se pusieron a su disposición. Hoy le ofrecieron no hacer la función, por el día especial de Blanquita, pero él dijo que prefería trabajar. Dijo que le hacía bien trabajar, no pensar", explicó ayer Latorre.

Luego fue su compañera, la panelista Estefi Berardi, quien dejó un detalle que demuestra que la difícil situación en la que fue abandonado Vicuña, lo hizo tomar una decisión que deje en claro que no hay vuelta atrás con su exnovia: "Hoy Benjamín dejó de seguir a Eli en las redes. Hasta ayer sí la seguía".

En tiempos de amor 2.0 y de gestos virtuales, lo que hizo el chileno significa que no habrá espacio para reconciliaciones, ya que el abandono se dio en uno de los momentos más complicados de su vida.