Benjamín Vicuña y su emocionante recuerdo de Blanquita a 10 años de su muerte: “Ella es mi lugar sagrado”

Hace más de una década, Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain vivieron el dolor más profundo de sus vidas tras la muerte de su hija Blanca. Cada año, en cada aniversario, la modelo y el actor le dedican sentidos homenajes a la pequeña. Ahora, el chileno le dedicó unas palabras a su memoria durante una entrevista con Cecilia Bolocco.

En ese sentido, la charla entre la conductora y el actor comenzó cuando hablaron sobre la religión y el enojo que tuvo con Dios cuando la pequeña murió tras sufrir una infección causada por una bacteria. "En la primera etapa me dio mucha rabia con la religión. Porque está ese ABC del cristiano de que si sos una persona la vida te tiene que tratar bien", fue lo primero que aseguró.

Y continuó sobre lo que aprendió en el último tiempo en cuanto a la religión: "Hay un pasaje de la Biblia, que lo escuché hace muy poco y me sorprendió porque no lo conocía, que incluso se debe perdonar a Dios. Él es el que perdona, pero uno también tiene que tener el corazón abierto y perdonar los designios".

En tanto, al ser consultada sobre lo que significó Blanquita y también cómo vivió su pérdida, Vicuña dijo: "No puedo desconocer que nuestra historia, nuestra Blanca, significó muchas cosas para muchas personas. Entonces, de alguna manera tengo cierta responsabilidad para contestar, porque perfectamente podría decir que de eso no hablo porque para mí es un lugar sagrado".

Y agregó sobre su partida: "Nunca voy a hablar de detalles, ni de cosas que tengan que ver con intimidades de una familia, y cómo se transitó ese momento. Pero en estos 10 años como familia ha sido un viaje de amor, donde la ausencia se transforma en presencia".

En otro punto de la entrevista, reveló la dinámica familiar con sus hijos en torno al recuerdo de Blanca: "Mis hijos a veces se ponen celosos porque hay más fotos de Blanca que de ellos en mi casa. Si aprendés a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra, es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que trabajo, por las que me levanto a la mañana. Cuando siento una profunda emoción se la dedico a ella".

Y por último dijo: "Cuando me pasó esto me acuerdo que el primer día estaba en shock, y me acordé de Cristián Warnken (N del R: conductor y activista político chileno), pedí que si alguien lo conocía que por favor me lo traiga. Y vino. Lo miré, le di un abrazo y le dije 'decime que esto se puede. Que este dolor me va a dejar respirar en algún momento'. Hay gente que va a la religión, y yo no era tan religioso".