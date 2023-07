Benvenuto se disculpó con Flor de la Ve tras su descargo cargado de odio: "Ojalá me pidieran perdón a mi"

El domingo por la noche, cuando todas las miradas estaban puestas en la ceremonia número 51 de los premios Martín Fierro y sobre todo en la presencia de Jey Mammon en la gala que se desarrolló en el Hotel Hilton, Lucas Benvenuto realizó dos vivos a través de su cuenta de Instagram cargados de furia, bronca e impotencia. Allí, el mediático apuntó de forma discriminatoria y poco feliz contra Florencia de la Ve, luego de la "tibia" entrevista que la conductora de Intrusos le hizo al ex conductor de la Peña de Morfi. "A Flor de la Vé, que se le cae un huevo en la cocina y tiembla porque no los tiene", disparó.

Pero esas no fueron las únicas críticas para con la conductora de Intrusos, ya que Lucas remató: "Flor de la Vé que lloró, que me dijo que me entendía, que se compadeció como una mamá, como alguien que podría tener ovarios para decir "yo entiendo a ese pibe porque soy mamá", pero como ella nunca lo sintió porque no es natural, no los tiene, no es discriminatorio. ¡No tiene los ovarios que tiene una mujer como los tuvo Nancy Pazos!".

El enojo de Benvenuto estaba directamente ligado a la participación de Jey en Intrusos, donde tuvo fuertes cruces con Pampito y Laura Ubfal. Poco antes de que Jey Mammon llegará al Hotel Hilton, donde se llevaron a cabo los premios, el influencer realizó un par de vivos en Instagram donde cuestionó la organización de los premios y reclamó: "Los derechos del niño no deben ser vulnerados. Con los chicos no".

Lo cierto es que su repudiable comentario para con la conductora de Intrusos cosechó una innumerable cantidad de críticas, dentro y fuera de las redes sociales, lo que obligó al mediático a pedir disculpas. "Quiero pedir disculpas de algunas cosas que dije. Con Flor de la Ve me expresé mal y de ningún modo quise ser discriminativo y quiero aclarar mis dichos y mis convicciones", escribió en un par de historias que también publicó en la red social de Meta.

Y agregó: "Ella decidió ser mujer y yo lo respeto, lo acepto y naturalmente que no tengo ningún tipo de reparos contra nadie que integre el colectivo LGTBI+. Mis más sinceras disculpas a todos quienes hayan podido sentirse mal por lo que dije y a todos les agradezco por comprender. Ojalá me pidieran perdón a mi, pero sé que es algo que nunca va a pasar. También por todas las barbaridades y atrocidades que tuve que escuchar...".

Según explicó, buscó decir que, en su sentir y de acuerdo a su experiencia, "Flor no tuvo las agallas y el coraje necesario para empatizar genuinamente, más allá de su género de nacimiento o el que ella decidió". "Quise decir que el algo que trasciende la condición sexual, de identidad o género, que es una cuestión de esencia humana, de persona. Lo hice de muy mala manera y me disculpo por eso", aclaró.

Y concluyó: "Lamento haberme expresado mal. Aún en las condiciones emocionales en las que estoy, es mi obligación ser más cuidadoso. También quiero disculparme con la prensa. Yo no soy quién para decirles cómo hacer su trabajo o para calificarlo. Necesité en un muy mal momento expresar el dolor que ciertas cosas me causan y no lo hice del mejor modo. Hay veces que no puedo más, perdón".

El mediático se sentó anoche frente a su teléfono, vestido de traje, con una cinta en la boca, rodeado de humo y fue mostrando diversos carteles frente a la cámara. Pero no conforme con el primer live, realizó un segundo donde opinó sobre los dichos de Nancy Pazos, quien afirmó que se iba a sentir "incómoda" si el músico participaba de la ceremonia. "Su necesidad de venganza sacan lo peor de mí", había escrito la periodista.

Frente a esto, Benvenuto apuntó contra el colectivo de actrices y remarcó: "Conmigo no está (el colectivo), fue inexistente. Si no fuera por Thelma Fardin, que fue la única que dijo ´Lucas te banco´....Thelma fue un paso aparte, está a un costado y el resto del colectivo de actrices está del otro. Julieta Ortega, que tiene hijos, acaba de publicar en uno de los comentarios de Nancy Pazos que no está de acuerdo con ella".

Para el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual, mientras él tenía 16 años y el conductor 32, el ambiente artístico es "muy hipócrita". "Quiero que sepan que estoy muy triste aún así sonría, porque yo sonría siempre y no quiero que lo tomen como algo diferente; pero si no sonrío lloro y no quiero llorar con ustedes. Dentro de mis fuerzas, de lo que yo puedo hablar, que está todo muy mal. Están todos confundidos", dijo.

Acto seguido, repudió la participación del ex conductor de la Peña de Morfi en los Martin Fierro y los definió como "una cosa vergonzosa". "Él está ahí, están pendientes del video en vivo y no va a aparecer hasta que yo deje de transmitir por media hora porque así de baratos son, porque es el canal...¡es el canal de la familia!, donde todo queda en familia como cuando me abusaban a mi, me abusaban en familia, todo quedaba en familia y no es muy diferente a lo que estoy viendo", cerró.