Benvenuto y su repudiable frase contra Flor de la Vé: "Se le cae un huevo en la cocina y tiembla porque no los tiene"

Fueron dos "lives" a través de Instagram tan contundentes, como discriminatorios y cargados de rencor. Lucas Benvenuto acudió a sus redes sociales en medio de la transmisión de la ceremonia número 51 de los Martin Fierro para disparar no sólo contra los premios, sino para aquellas figuras de América TV que le dieron la espalda en los últimos día y apoyaron abiertamente a Jey Mammon en medio de su denuncia por abuso sexual.

La principal apuntada por el mediático fue Florencia de la Vé, quien fue testigo del lado más oscuro del joven que lucha por conseguir justicia, al menos de forma pública. "Él "(por Jey Mammon) sabe algo que nosotros no sabemos, pero que los tiene así del culo a esos tipos....a Flor de la Vé, que se le cae un huevo en la cocina y tiembla porque no los tiene", remató en medio de un segundo vivo cargado de odio y resentimiento.

Pero esas no fueron las únicas críticas para con la conductora de Intrusos, ya que Lucas remató: "Flor de la Vé que lloró, que me dijo que me entendía, que se compadeció como una mamá, como alguien que podría tener ovarios para decir "yo entiendo a ese pibe porque soy mamá", pero como ella nunca lo sintió porque no es natural, no los tiene, no es discriminatorio. ¡No tiene los ovarios que tiene una mujer como los tuvo Nancy Pazos!".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El enojo de Benvenuto está directamente ligado a la participación de Jey en Intrusos, donde tuvo fuertes cruces con Pampito y Laura Ubfal. Poco antes de que Jey Mammon llegará al Hotel Hilton, donde se llevaron a cabo los premios, el influencer realizó un par de vivos en Instagram donde cuestionó la organización de los premios y reclamó: "Los derechos del niño no deben ser vulnerados. Con los chicos no".

El mediático se sentó frente a su teléfono, vestido de traje, con una cinta en la boca, rodeado de humo y fue mostrando diversos carteles frente a la cámara. Pero no conforme con el primer live, realizó un segundo donde opinó sobre los dichos de Nancy Pazos, quien afirmó que se iba a sentir "incómoda" si el músico participaba de la ceremonia. "Su necesidad de venganza sacan lo peor de mí", había escrito la periodista.

Frente a esto, Benvenuto apuntó contra el colectivo de actrices y remarcó: "Conmigo no está (el colectivo), fue inexistente. Si no fuera por Thelma Fardin, que fue la única que dijo ´Lucas te banco´....Thelma fue un paso aparte, está a un costado y el resto del colectivo de actrices está del otro. Julieta Ortega, que tiene hijos, acaba de publicar en uno de los comentarios de Nancy Pazos que no está de acuerdo con ella"

Para el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual, mientras él tenía 16 años y el conductor 32, señaló que el ambiente artístico es "muy hipócrita". "Quiero que sepan que estoy muy triste aún así sonría, porque yo sonría siempre y no quiero que lo tomen como algo diferente; pero si no sonrío lloro y no quiero llorar con ustedes. Dentro de mis fuerzas, de lo que yo puedo hablar, que está todo muy mal. Están todos confundidos", dijo.

Y continuó: "Saben muy bien lo que está pasando, a quiénes escuchar, a quiénes repudiar...porque hay algunos dichos que vos podrías decir "está bien, estoy a favor dé"... lo que no uqiere decir que opines de la forma que opines. Ya no es el Lucas abusado, ya son los Derechos del Niño. Están vulnerando los derechos del niño".

Acto seguido, repudió la participación del ex conductor de la Peña de Morfi en los Martin Fierro y los definió como "una cosa vergonzosa". "Él está ahí, están pendientes del video en vivo y no va a aparecer hasta que yo deje de transmitir por media hora porque así de baratos son, porque es el canal...¡es el canal de la familia!, donde todo queda en familia como cuando me abusaban a mi, me abusaban en familia, todo quedaba en familia y no es muy diferente a lo que estoy viendo", dijo.

Y sumó: "Todos aplauden, todos sonríen, todos viva la pela y está bien...porque hay algunos periodistas y famosos, no sé cuál será el adjetivo, hay algunas personas de ese medio que de verdad están festejando sus premios porque de verdad se los merecen, pero hay otros que se lo merecen a costa de mi caso como, por ejemplo, A la tarde. Yo no sé si A la tarde hubiese recibido el mismo premio si no me hubiera entrevistado a mi, que vinieron a Ushuaia y me rompieron las bolas".

Al final de su dramático y contundente descargo, Benvenuto sentenció: "Hoy en día, yo les dedico esos premios. No brindo por vos, jamás lo voy a hacer, brindo por todos esos niños que fueron vulnerados y que van a ser vulnerados en la sociedad en la que vinimos, donde un chabón equis, don nadie, que no tiene ninguna trayectoria especial en este medio como para poder decir "creéle o no creéle". Yo sé que él sabe algo de ellos que los tiene así (gesto de cagazo). ¿Qué puede saber esta persona de estas personas del medio que hoy lo están apoyando? porque no es multimillonario o una persona poderosa para dar vuelta un canal. Él sabe algo que nosotros no sabemos pero que lo tiene así del culo a esos tipos...".