¡Berni no está solo! Viviana Canosa y su extenso (y mediático) prontuario de peleas 2021

La conductora Viviana Canosa volvió a quedar en el centro de la escena después de un fuerte cruce que mantuvo con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en el que le expresó sus diferencias por el crimen de un joven de 17 años en la localidad de Quilmes cuando iba a la escuela.

“Berni tengo un nivel de calentura desde ayer de no poder creer lo que está pasando con la inseguridad y tengo la sensación de que estamos a la buena de Dios”, arrancó Canosa, que rápidamente desvió la conversación hacia lo que fueron los dichos tuiteros que sufrió el dibujante Nik por parte del ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández.

Sin dejar que Berni le responda algunas de las preguntas, Canosa fue directamente al hueso con una duda que tenía. “Berni ¿Usted no quiere renunciar? Porque usted explica la realidad de una manera impecable pero después dice que no lo puede resolver que depende de la Justicia y yo pregunto ¿No se llena de impotencia cuando no pueden resolver lo que le pasa a la gente común?”, le preguntó visiblemente enojada. “¿Usted no pensó en irse de este Gobierno de ineptos?”, volvió a repregunta sin siquiera dejar que Berni le pudiera decir una palabra.

“Yo soy un soldado. Los soldados no nos rendimos, damos las peleas que tenemos que dar nos puede ir mejor nos puede ir peor pero la única alternativa que no está en mi concepto es bajar los brazos nunca”, respondió Berni finalmente cuando pudo tomar la palabra. Después de ese intercambio los cruces entre ambos se fueron intensificando. “Usted dijo que este Gobierno es un cachivache. Renuncie Berni”, le remarcó Canosa. La situación fue calentándose más y Berni finalmente abandonó el móvil.

Este tipo de encontronazos son típicos de la conductora que, a lo largo del año, ya protagonizó varios. En uno de los primeros programas desde que está en A24, Canosa tuvo como invitado al dirigente de la UTEP, Juan Grabois, que le recriminó su postura antivacunas por diferentes declaraciones con respecto al Covid-19.

"Es gravísimo. Pero todo el mundo tiene que hacer autocrítica. ¿Vos hiciste tu autocrítica públicamente de la cagada que te mandaste con la vacuna? Porque vos estabas en la onda antivacuna", la cuestionó cuando Canosa hizo referencia a toda la polémica por el vacunatorio VIP.

"No soy antivacuna, porque sino no me hubiera vacunado ni yo ni mi hija. Yo no me daría la vacuna contra el Covid porque creo que tiene que tener un tiempo. Tengo una resistencia con la vacuna. No confío en las vacunas en general, me da inseguridad e incertidumbre", argumentó Canosa muy enojada con Grabois.

No llegó a pasar una semana de eso que volvió a tirotearse con el empresario matarife Alberto Samid por el funcionar de la Gendarmería y la acusación de este último contra ella de que hace política en vez de hacer periodismo. “Ustedes están haciendo política y queriendo menoscabar al Gobierno. En vez de discutir entre nosotros de quién es la culpa, solucionemos este problema de una vez por todas. Ese verso de que antes éramos el granero del mundo es una falacia total: ahora somos el granero del mundo”, le dijo.

Canosa, no sólo rechazó las acusaciones sino que dio por entendido que Samid lee un diario de Yrigoyen. “Alberto, estamos hablando de dos Argentinas paralelas, como de una realidad paralela. Estamos mirando canales distintos”, respondió.

Entrada la campaña, Canosa empezó a cargar con mayor dureza contra los candidatos del Frente de Todos. Una de las apuntadas fue la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. Es que en una entrevista con uno de sus rivales, Diego Santilli, Canosa mostró una foto de la campaña de 2019 y recibió una operación de prensa sosteniendo que había dicho que era de este año, cosa que nunca dijo. En esa imagen estaba justamente Tolosa Paz.

Cuando se cruzaron a los días en el piso, la tensión se cortaba con un cuchillo. “¿Porque le prestaron el departamento? (donde vivía Alberto Fernández antes de ser Presidente)”, le preguntó Canosa en tono jocoso. “Hacé el chiste que quieras. Si alguien quiere pensar que yo estoy acá porque soy la mujer de Pepe Albistur tiene todo el derecho a pensarlo”, dijo la invitada. “¿Te pasa eso?”, le repreguntó la conductora.

“No, pero si vos hacés mención a eso yo tengo la obligación de contestarte. Las decisiones en una coalición se toman de una forma colectiva. La propuesta la llevó Alberto pero Máximo lo vio con buenos ojos y Cristina también, me lo dijo personalmente”, le respondió la candidata.