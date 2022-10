Besos, abrazos y muchos mimos: L-Gante y Wanda presentaron su clip a pura pasión

Hay quienes dicen que las casualidades no existen y que las cosas se dan por algo. Y, más allá de las opiniones personales que cualquiera pueda tener al respecto, hay situaciones que sugestionan a todo el mundo por su fuerte nivel de coincidencias que dejan la sensación de que no tienen nada de casual, sino que son parte de un plan más grande.

Que la representante Wanda Nara haya acompañado al cantante de cumbia 420 Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, a la presentación del último videoclip del artista, El último romántico, en donde ella actúa con él, y que el evento haya sido en el clásico boliche de Ramos Mejia Pinar de Rocha, no puede ser casual. Es que la rubia concurrió muchísimas veces al local bailable del barrio de La Matanza que la vio nacer, desde su primera adolescencia hasta que la fama le impidió concurrir a este tipo de lugares.

Aunque ninguna de estas coincidencias curiosas llega a la altura de la forma en la que llegaron al lugar los dos tortolitos que, por más que ellos, sus ex y la gente cercana nieguen, están cada vez más metidos en el jueguito de los besos, los abrazos y el amor.

Esto fue a tal punto que, cuando los movileros de los diferentes medios de comunicación que los esperaban en el local que se ubica sobre la avenida Rivadavia los vieron llegar cerca de las 22, ellos estaban de la mano... y así siguieron durante todo el evento.

Ya habían sido noticia cuando filmaron el clip que ayer fueron a estrenar, y el contenido del mismo explica porqué, ya que en el mismo están desnudos en una cama, con un nivel de erotismo que hasta el momento no se había visto en ningún otro material audiovisual del referente de la cumbia 420 de General Rodríguez.

Durante la presentación hubo muchos arrumacos entre los dos, y hasta un beso agazapado y cubierto, como para generar más misterio entre los fans del cantante y de la ex del futbolista Mauro Icardi.

¿Qué habrá pensado la madre de L-Gante, Claudia Valenzuela, quien un día antes había negado la relación entre ambos y había dicho que la cercanía de su hijo con la modelo era "puro marketing"? Ella estuvo ahí, como aprobando la nueva relación de su hijo. Inclusive la sonrisa con la que se la vio, se parecía más a la de una madre durante el casamiento de su criatura que a otra cosa.

Según el periodista y movilero de América TV Lucas Bertero, quien trabaja en el programa de la señal A la tarde, también la relación entre ambos es una cuestión profesional y monetaria, y no un amor de verdad.

"Ella dice 'me pagaron 16 mil dólares, imaginate si no lo iba a hacer'. El precio que le cobró Wanda a L-Gante y a la discográfica es de 16 mil dólares, firmado y te lo sello acá", aseguró el especialista en chimentos. Mientras tanto las dudas de que es un plan de marketing continuarán, probablemente hasta que sea demasiado tarde y haya que negarlo o confirmarlo. Aunque pase lo que pase, no va a ser una casualidad.