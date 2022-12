Besos, mimos y romance: Wanda y L-Gante ya no se esconden y vieron el partido con Jamaica

Además de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, que dejó al equipo en la Final de Qatar 2022, en el caso del cantante conocido como L-Gante y la modelo y empresaria Wanda Nara, hay otras cuestiones para celebrar, además de los futbolístico.

Es que luego de una cena íntima que compartieron el lunes por la noche, a sólo unos días del cumpleaños número 36 de ella, se los pudo ver a ambos darse un apasionado beso en el auto de él, luego de que las cámaras de Socios del Espectáculo tomaran el fogoso momento.

La cena fue compartida con el cantante Maxi El Brother y su pareja, jurado de Canta conmigo ahora Lourdes D, quienes luego de terminar el encuentro intentaron despistar a los periodistas para que su amigo y su nueva novia tengan más tranquilidad para seguir con su noche.

"Llegaron alrededor de las 23 y estuvieron comiendo dos horas", describió el movilero del programa. "Los seguí. Hubo una situación con Maxi El Brother que intentó despistarnos pero los seguí y fueron al Chateau", señaló.

Que las muestras de amor sean en público no es algo simple para ninguno de los dos, ya que la modelo viene de terminar una relación de 10 años con el futbolista Mauro Icardi, con quien tiene dos hijas, luego de intentar recuperar la relación hace un mes en un viaje que hicieron juntos a las Maldivas.

El delantero sintió el nuevo affaire de su ex pareja como un "puñal por la espalda". Al menos eso se supo por parte del conductor de Mitre Live Juan Etchegoyen, quien aseguró "que él no entiende bajo ningún punto de vista la relación de su ex con L-Gante". Al mismo tiempo, el cantante se separó hace pocos meses de Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

Y si algo faltaba para confirmar que la historia viene en serio, fue que los nuevos tortolitos vieron el partido en la casa de él, junto a su beba y amigos, en lo que fue la presentación oficial de su novia a la niña, la cual tuvo fotos, festejos y hasta reproches públicos por parte de la madre de la criatura.

Es que Báez se encargó de publicar en sus redes una captura de una conversación con su ex, donde este supuestamente quería ir a estar con ella.

"Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija, no quieras venir a estar conmigo jajaj. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. Dos besitos porque tres mucha plata", escribió Tamara en su escrache.

Antes de la confirmación

La panelista Luli Fernández confirmó, por su parte, que "nadie de la familia de Wanda estaba al tanto de esta situación".

"Tengo información que viene del entorno de L-Gante, que a ella le costó mucho comunicarse porque él se resistió a atenderle el teléfono, que las llamadas fueron incesantes y el ultimátum fue 'ahora depende de vos y tenés que tomar decisiones'", explicó Fernández, luego de detallar que el cantante se sintió traicionado luego de que su nueva novia intentase reconciliarse con el padre de sus hijas.

"Él la apretó y le dijo 'vos vas y venís con él. Mostrate conmigo si tan soltera estás'", le habría dicho a Wanda, según declaró la panelista Paula Varela.

La panelista de LAM Yanina Latorre fue una de las que, hace algunos días, explicó en un audio la razón que, según su información, unió a la rubia con el joven de General Rodríguez. "Lo que sé es que ella nunca se imaginó, que empezó jodiendo, como divirtiéndose para mostrar la ropita, el videoclip y qué sé yo. Y nada, vamos a hablar mal y pronto: se la garchó y le dieron vuelta los ojitos. Las palabras fueron: ‘Nunca nadie me garchó como él’", detalló.

Lo que es un hecho es que, luego de presentarle a su hija, ya no se ocultarán más y que, hoy por hoy, L-Gante es el nuevo novio de Wanda Nara, esa mujer que supo conquistar a dos futbolistas de alto nivel, como sus ex parejas Maxi López e Icardi, y que ahora busca un nuevo recambio generacional, tras entregarse a la pasión con el creador de la cumbia 420.