Beto Casella estalló de furia y disparó contra Yanina Latorre: "Seguí hablando de los maridos de otras"

Es de público conocimiento que Yanina Latorre no se lleva bien con algunos colegas. Uno de ellos es Susana Roccasalvo y el otro es, sin lugar a dudas, Beto Casella, conductor de Bendita TV, programa que El Nueve que le suele dedicar extensos y muy duros informes a la panelista de Los Ángeles a la mañana. De hecho, la mujer de Diego Latorre llegó incluso a tomar acciones legales en contra del conductor en medio de la supuesta estafa detrás de las polémicas maquinitas de belleza.

Lo cierto es que en las últimas horas, la rivalidad entre ambos volvió a estar en el centro de la escena luego de que la ex Bailando por un sueño tildara de "irrespetuosa" a Edith Hermida, panelista de Bendita, por sus declaraciones sobre Susana Giménez, a quien llamó "bruta". "Lo que dijo Edith es una falta de respeto. Le llegás a decir 'burro peligroso' al jefe de ella y te manda carta documento...", dijo Yanina.

La panelista, además, resaltó que "Casella tiene un problema" con ella y aclaró: "Edith se sumó a ese problema. No es independiente. Repite todo, es un programa de gente chupamedia". Pero si bien Casella evita nombrar a la panelista de LAM por su nombre, debido al conflicto legal que mantienen ambos, esta vez hizo una excepción y la cruzó con furia: "A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos", comenzó diciendo.

Y continuó: "Vos, querida, que has tratado de mal co... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar. En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro. Pero callate, no te metas en estos temas. Más si no querés que te nombren, no hablés de nosotros. Si podés, salí del piso. ¿Quedó claro?”.

Al final de su descargo, Casella amenazó a la panelista con llenar el programa del Nueve con informes completos sobre ella y todos los "epítetos" que le dedicó a varias mujeres durante su carrera. "Este es el respeto que nos merecés, Yanina Latorre. Vos no podés decir nada de estos temas. ¿Querés que te hagamos informes con todos los epítetos que les dedicaste a las mujeres? Estamos un bloque entero", agregó el conductor.

Pero lejos de quedarse callada, Yanina aprovechó el espacio que le cedió Ángel de Brito en LAM para responderte al Casella: "El rey del videito editado me hace callar a mí. Amor, hablate a vos mismo Betito. La obsesión que manejás ya me divierte.... amo sacarte de quicio, amo que me detestes, amo tu machismo. Por ahí vos también metés cuernos o también te los metieron, yo nunca hablé de tu vida privada".

En mayo del año pasado, desde Bendita aprovecharon el escándalo de las maquinitas para el rostro que escondía, supuestamente, una estafa piramidal, para cargar contra Latorre. Por esta razón, tras un duro ida y vuelta en ambos programas y un posterior cruce en vivo bastante intenso, la mujer de Latorre decidió iniciarle acciones legales al conductor y a todo su equipo.

De hecho, fue en ese intercambio en vivo que la panelista le advirtió al periodista sobre su decisión. "Salgo de acá y voy al correo. Para los que andan diciendo que Burlando no manda carta documento, ya la hizo y va contra el canal, el dueño del canal, el conductor, la producción y los panelistas", había señalado, con tono amenazante, la siempre polémica mediática.