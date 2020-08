Beto César denunció que todavía no recibió los $80 mil que se ganó en el programa de Mariana Fabbiani: “Pasaron 61 días y no cobré"

“Yo nunca estuve del lado oscuro de la luna, así que voy a elegir la luz”. Esa fue la frase que utilizó Beto Cesar el 26 de junio, antes de elegir la muñeca blanca que le iba a otorgar la suma de 80 mil pesos como premio en el programa que conduce Mariana Fabbiani por la pantalla de El Trece: Mamushka.

Durante aquella participación, el humorista había a logrado adjudicarse 40 mil pesos, pero al lograr encontrar la muñeca rusa de color dorado que se encontraba dentro de la Mamushka de color branco, logró multiplicar por dos el dinero que había acumulado en los juegos anteriores.

De aquel hito pasaron 61 días exactos y Beto todavía no vio un solo centavo de su premio, por lo que decidió hacer un reclamo público contra el programa y la productora Mandarina, a cargo del ciclo.

"Por las dudas, @mamuskaeltrece, les aviso que ya pasaron los 60 días para cobrar el premio que me gané, vamos día 61. Se ve que se les pasó, espero novedades”, escribió el también actor en Twitter.

Claro está, el mensaje del comediante fue visto por sus más de 71 mil seguidores, los cuales se solidarizaron con su reclamo. De hecho, algunos de ellos se presentaron como taxistas que habían participado en el programa que conduce Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo, también por El Trece, asegurando que la producción de ese ciclo les avisaron que recién en 100 días tendrían novedades sobre los premios que se ganaron.

Luego, uno de los seguidores le advirtió que los premios en ese tipo de programas se comienzan a entregar luego de tres meses, pero Beto, molesto, respondió: "Te corrijo, firmas antes de jugar que si ganas, son 60 días a partir de la emisión del programa. Como hay silencio de parte de la producción es que salgo a recordarles el compromiso firmado".

No es el primer escándalo que sacude al programa Mamushka, el cual debido al flojo rating que consiguió en su debut y durante los días posteriores tuvo que modificarse casi por completo para captar la atención del público. Sin ir más lejos, el programa de Fabbiani no tardó en ser duramente criticado al inicio y las versiones sobre que sería levantado y reemplazado no tardaron a llegar.

Sin embargo, Mandarina dio en el clavo con los cambios que propuso y el rating del programa, si bien no es maravilloso ni mucho menos, no tardó en levantar vuelto.

Pero esto no evitó que el programa sufra un cambio de horario cuando sus niveles de audiencia ya se estaban consolidando, lo que provocó una inesperada y contundente queja de Fabbiani en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora se mostró "harta" del manejo para con su programa y muy disconforme con el cambio de horario.

"Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo”, publicó la conductora y luego ya más enojada escribió: “Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo... poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me ensañaron (por enseñaron) que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. ¡Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo... los quiero”.

Los cambios en la grilla de El Trece se debieron al debut de Mujeres, un magazine producido por La Flia con Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Teté Coustarot, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez, y al de 100 argentinos con la conducción de Darío Barassi. De esta manera, a las 17 va Mamushka y a las 18.15, el antiguo horario de Fabbiani, El Gran Premio de la cocina, con Carina Zampini y Juan Marconi.