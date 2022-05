Beto César, mano a mano con BBN: De la carta a Alberto a la actualidad del humor

Beto César se ganó a pulmón, esfuerzo y, claro está, risas, un merecido lugar entre los referentes del humor en el país. No por nada mantiene vigente una trayectoria de 50 años, tanto en el café concert como en el teatro de revistas, la radio y la televisión, a pesar de que no la pasó nada bien -al igual que otros actores- durante la pandemia. "Económicamente me quebraron después de muchísimos años", contó en una íntima charla con BigBang.

Actor, comediante, showman, comenzará una gira por todo el país de la mano del unipersonal “Beto César de Papel”, un recorrido singular, lleno de emoción y enseñanzas, un relato de su vida, desde la mirada de la comedia, a veces arrancando desde la frustración, donde promete revelar el cuento que jamás se animó a contar. Pero antes de que se presente este 28 de mayo en el Teatro "La Nonna" de la bella ciudad de La Plata, el cómico dialogó con este portal de todo: sus inicios, la carta que le mandó al presidente Alberto Fernández, su relación con Carmen Barbieri, la actualidad del humor, las pocas oportunidades de trabajo y la política de San Lorenzo. "Eligieron a alguien con un 82% que es Marcelo Tinelli y en menos de un año pidió una licencia de otro año y todavía no se sabe si renunció, y realmente el club ha caído y se han hecho negociados y cosas que han vaciado esa institución y que me duele en el corazón", manifestó.

Contame un poco de Beto Cesar de papel. ¿Cómo nace este show íntimo?

- Realmente es un unipersonal, bastante teatral, y nace en pandemia. Nos juntábamos cuando se empezó abrir un poquito con mi querido amigo y colega, René Bertrand, y le dije "tengo algo que se llama siete papel", por qué siete papeles digo no, porque estoy pronto a cumplir 70 años y quiero hacer un unipersonal dividiendo desde que nací hasta ahora, y quiero aparentarlo con la casa de papel. Me dice por qué, porque bueno, porque estamos todos encerrados o estuvimos todos encerrados, nadie pagó rescate por nosotros y el precio fue muy alto. No poder abrazarnos, tocarnos, despedir a nuestros seres queridos, entonces de ahí viene lo de papel, más allá de que cada etapa sea un papel, papel me parece que es lo más frágil y es lo que aprendimos en esta pandemia, que somos tan frágiles como un papel en todo: en la economía, en las relaciones y en todo.

No fue un homenaje a los 50 años, ya nadie me homenajeó, no me voy a homenajear yo mismo (risas). Fue como un libro, cuando lo vio René, que también dirige y co-escribió conmigo, me dijo esto es para publicar un libro, vamos a hacerlo más teatral. Sacamos muchos nombres, muchas fechas y se hizo más ameno con anécdotas, muchas de las cuales yo te diría tienen todo un guiso de realidad y otras son fantasía también. Porque el teatro es eso, es la vida embellecida. La gente cree que como es intimista dice "Uy, será dramático", pero hay emoción, hay mucha emoción. Hablo de cosas que la gente desconoce de mi, de otras que conoce, pero no sabe de ciertas y terribles anécdotas. El personaje, parezco Riquelme que habla en tercera persona, es una especie de antihéroe que le pasa de todo. Pero siempre ve el vaso medio lleno, esa es la síntesis de todo eso. Tiene que ver con la vida, todo lo que hago tiene que ver con la vida. Creo que elegí esta profesión un poco por lo multifacética que es, que te permite abordar personajes que no hubiera vivido esa vida, pero si personajes que hubiera querido ser. Se mezclan un montón de cosas en el actor.

Una trayectoria de 50 años...¿Cuándo y cómo descubriste que tu vocación era la de ser cómico?

- Es muy temprano todo. Me parece que había muestras, era el gracioso de la familia, podía haber quedado en eso. Todas las familias tienen un cómico y hay que traspasar todo eso, sino quedas entre bambalinas. También le digo a todos que tengan un sueño, hay que perseguirlo y no solo soñar. Hay que intencionar, no sé si es correcta la palabra, pero hay que tener intención, no solo visualizar algo que vos querés, que necesitás o que te gustaría ser, sino también la intención tiene que ver, yo hice todo lo posible. Es más, lo cuento en espectáculo. Un día, de buenas a primera, me presento en el mítico Canal 9 de Alejandro Romay y me atendió un portero que era todo un continente, un gordo divino llamado Biondi, igual que el actor, y yo me apersoné y le dije "no necesitan cómicos acá". El tipo se cagó de risa y lo conmoví de tal manera, que me dijo que un rato por ese portón entraban los hermanos Sofovich y a ver si les podés hablar.

Ni por puta les pude hablar ni nada y viendo él que a mi se me caían las ganas y mis cosas, me dijo "hay un concurso que hace Osvaldo Pacheco, porque no vas y te anotás". Mi mamá lo amaba Osvaldo, recordado actor, mis viejos se sentaban todos los viernes frente al televisor a ver "Viernes de Pacheco". Imaginate yo la idea de aparecer, porque en aquella época no es como ahora que tenés tik-tok, que tenés mil maneras de trascender. Como decía el tango, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel y ahora todo el mundo es Messi, creen que prenden una camarita, se pone una peluca de mujer y arranca. Antes aparecías en televisión si eras un artista, eras un actor, eras alguien importante o aparecías si habías matado a alguien o robado un banco. Yo iba a aparecer en televisión en el programa que iban a ver mi viejo, la conmoción, yo tenía 17 años, salí de ese concurso, que por supuesto no gané, pero el concurso es una excusa. De ahí fue el puntapié inicial porque ya a los seis meses debutaba en el Teatro Liceo con mi primera comedia. Así que que yo no sabía, yo no sabía lo que era actuar, así que soy un autodidacta que sí tomé clases para saber cómo moverme, cómo respirar en el escenario, cómo pararme. Pero repito, 17 años, mis viejos me tuvieron que firmar una autorización porque era menor de edad, así que ahí empecé, ahí empezó todo creo.

Tuve padres muy modernos, mis primos que no me llevaban mucha edad trataban de usted a sus padres, mira de qué época te estoy hablando, y a mis viejos no, divinos. Yo lo recuerdo a mi papá que me dijo "estás seguro que querés hacer eso". Sí, sí,en realidad, la idea o el mando que me había dado mi familia era que tenía que tener un título. Yo quería ser abogado y no le erré mucho porque el abogado miente como los actores, nada más que no lo hacemos mal a nadie. Mi papá, que había incursionado en el cine argentino como extra, tenía su carnet que todavía lo conservo del sindicato de extra, me decía "mirá, yo sé lo que es eso, tomalo como un hobby". No me entendiste, yo quiero trabajar y vivir de eso. Entonces me dijo "casa y comida no te va a faltar, lo otro procurátelo vos". A los tres meses de estar trabajando ganaba cinco veces más que mi viejo, si se hubiera enterado me hubiera pegado una patada en donde sabés (risas), pero fueron más que modernos, fueron muy comprensivos. Digo muy modernos porque en esa época se hacía el mandato de los viejos y no había otra historia, y yo por lo menos le pude torcer el brazo a lo que ellos querían. Al principio fue un dolor para ellos, pero después recuerdo la cara de mi viejo cuando me viene abrazar el día que debuté en el Liceo y no me podía hablar, tenía los ojos llenos de lágrimas, eran personas muy sensibles y de ahí salió el actor.

Actor, comediante, showman…..¿si tuvieras que elegir una, con cuál te quedas?

- Siempre me quedo con la cara de la comedia, la tragedia no. Sin embargo, transito, yo lo digo en el escenario y es el cuento que jamás me atreví a contar, y los sorprendo a toda la gente porque siempre me vieron en este show business y acá hay miradas, hay pausas. Hay veces que cierta canción que tengo que cantar a lo mejor no la termina porque yo también me emociono. y mucho, no tengo como dominarlo eso y es la primera vez que me siento tan vulnerable arriba del escenario. Pero siempre elegí la comedia. El showman me gusta porque hay una parte de la comedia donde vos tenés una cuarta pared donde el público no existe para vos, existe para que crea la gente lo que está pasando, es la interacción con tus compañeros y todo lo que es la comedia y a veces le hacemos creer cosas a la gente pero eso depende de la calidad de actor que seas. Después el show en vivo me gusta porque me encanta meterme con la gente desde una óptica divertida.

¿Cómo ves el humor hoy? ¿Es difícil tocar algunos temas para hacer reír?

- El argentino era divertido, era muy divertido, y ahora está muy enojado, realmente enojado. Hoy si haces un chiste de peronista, te aplaude los de Juntos por el Cambio. Si haces un chiste contra Juntos por el Cambio te aplauden los peronistas, estás en medio de la grieta, no estás en la grieta, el humor es humor, no entiende de grieta y cuándo vos hacés humor político, por ejemplo y me pongo de pie, Tato Bores, Pepe Arias y mucho más atrás (Enrique) Pinti, mi adorado Pinti, no puedo creer que se haya muerto, esos tipos abordaban el humor político y se cagaban en todo, perdón por la expresión. Iban al hueso y era así, con talento y todo. Hay alguien por ahí dando vueltas que dice "yo voy a tomar la posta del humor político" y es muy difícil. Tampoco son los monólogos de (Jorge) Lanata, Lanata como humorista es muy buen periodista y espero que algún día se dé cuenta que es horrible lo que hace porque no podés leer un chiste en cámara con teleprompter, ni sabés el final o te equivocas. Es horrible , menos mal que lo graban. Entonces intentan hacer humor político y es muy difícil.

Antes y no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, yo digo que fue diferente, tipos que se comieron prohibiciones, por ejemplo a Tato Bores lo congelaron de la televisión y me acuerdo que cuando volvió la televisión lo sacaron congelado como de una heladera. Tipos que fueron cortados en sus laburos, en todo y ese es el humor político. No digo que antes eran todos unas Carmelitas Descalzas, pero digo que es muy difícil el humor, pero ahora hay una cosa de enojo. Yo digo con el tipo medio, no con nosotros que trabajamos hacia la gente. Bueno, para empezar no hay programas cómicos en la Argentina. El otro día estaba mi querido Beto Casella diciendo "ya me hubiera gustado ganar la estatuilla para subir con el elenco como mejor programa humorístico". No jodas, si cortar tape, está bien hecho guarda, no digo nada y no puedo decir los éxitos no se critican ni nada, pero si eso es un programa cómico o si eso es humor en televisión y bueno, tenemos los conceptos mal puestos. El último programa de humor que se hizo en la televisión con letras bien grandes fue "Poné a Francella" y estamos hablando de 22 años atrás. Eso es humor, no me quiero ir tan lejos y decirte la tuerca, (Juan Carlos ) Calabró, programas que eran de Sketch no existen más en la televisión. Un conjunto de loco que hacían eso, hasta no hace mucho tenías "Peligro sin codificar" que yo digo que bueno, era una locura, pero bueno, para mí programas cómicos no hay en la televisión argentina, no hay como no hay ficción tampoco. Nos conformamos ver a panelistas con una pantalla atrás hablando de cualquier tema, eso los argentinos lo sabemos hacer muy bien.

Yo creo que somos un pueblo enfermo y no aceptamos la cura. La enfermedad viene y si los pueblos no se ríen de sí mismos, es un mal pronóstico. Creo que somos un pueblo enfermo porque nos creímos la grieta entre estas dos cosas que polarizan la política y la vida de nosotros. Somos locos que a las 7 de la mañana nos comíamos todos los noticieros. Hubo o hay una pandemia, pero también hay una pandemia periodística que te come el coco. Nos ha metido miedo y yo creo que hay mucha gente que murió más de miedo que del COVID, es una opinión mía, me hago cargo y realmente una cosa es informar y otra cosa es que te inunde todo. Los periodistas su podían ir a trabajar y los actores no. Y resulta que el entretenimiento fue la base de que soportáramos ocho meses encerrados, o sea, a los tipos que generaban entretenimiento.....yo le escribí dos cartas a Alberto Fernández que terminó atendiéndome, pero pasado como un año y medio hasta que pudo leer las cartas, o que le llegaron.... Las cartas en plena crisis, que bajo los protocolos que había yo no iba a hablar de un problema si no que iba a traer la solución.

La solución, y todavía lo sigo sosteniendo, abrir todas... el Gobierno Nacional, sea quien sea y que esté a cargo, tiene todas las plataformas digitales que te puedas imaginar. Encuentro, Pakapaka, Tecnópolis, Canal 7.... para llegar a cualquier parte y no hay un Big Show, no hay un show grande y yo proponía hacer un show de los cuales no hay más, donde pasaran todo tipo de artistas, actores haciendo sketch, malabarista, lo que vos quieras, todas las artes, cantantes, magos y que le diéramos trabajo. Que siguiendo los protocolos de aquel momento, se le pudiera dar trabajo y saliera en la televisión. Me dijeron que eso era mucho dinero, pero si se puede sponsorear.

Todos los que quieren y ponen publicidad, se paga solo ese programa. Ponés un bolo de equis cantidad de plata y llegás a un montón de actores, cantantes y todos que en este momento están quebrados después de esta pandemia, de estos dos años de no poder trabajar. Hay que invertir la pirámide, no pensemos en Susana Giménez, Francella, Darís, demos vuelta las capas y notaremos un montón de gente que no tiene laburo y que esta pandemia los mató. Ni siquiera les llego el IFE porque alguna cabecita loca pensó y aprobó una ley donde nos consideran trabajadores con relación de dependencia, no hay nada más lejano a la realidad. Nosotros somos trabajadores temporales, hacemos temporada uno o dos meses, después vamos a otro lado si nos contratan o no nos contratan. El asunto es que no nos llegó el IFE y nada de eso, así que eso fue lo que fui a proponer y les pareció demasiado grande. Me dijeron que me iban a hacer hablar con el director de Canal 7, pata ver si había algún espacio. Yo quiero que mires la programación de Canal 7 que tiene 0000 punto, imagínate que en Tecnópolis llevaron a L-Gante nada más y fue impresionante. Más de no sé cuántas personas hubo en el predio, creo que se televisó y tuvo muy buen rating. L-Gante nomás, imaginate si llevas bandas, cantante, magos...hacés un show los domingos a la tarde ¿por qué no?.

¿Te molestó que conductores o artistas ajenos al periodismo pudieran trabajar en pandemia?

- A mí no me molesta que lo demás trabajen, me molestó que no nos dejen trabajar a nosotros. La presidenta de la Asociación Argentina de Actores, la señora (Alejandra) Darín, el primero de mayo del 2020 se junta con el presidente en la Quinta Presidencial, le de lo mal que están los actores y declara que los actores se tienen que quedar en su casa, que no son esenciales. Es buenísimo cuando vos cobras un sueldo como ella, decirle con la pancita llena a los demás quedate en tu casa ,no podés laburar. Pero para el que tiene que llevar un mango, para el que vive al día....yo tuve la suerte que a los 90 días empecé a hacer radio y estuve casi dos años hasta principio de marzo y habíamos hecho un programa para pandemia, divertido y lo hice presencial porque en casa me volvía loco si me quedaba; y bueno desarrollé toda mi actividad creativa y pude laburar, aunque digo también que económicamente me quebraron después de muchísimos años, no dejándome trabajar, no pudiendo mantener porque nosotros los actores, prácticamente, siempre vivimos al día salvo algunos grandes. Así que en el día a día me perjudicó muchísimo y me imagino a otros compañeros míos en otra situación económica, así que no me molestó que los demás trabajaran, me molestó que la que supuestamente, digo supuestamente porque a mí no me representa, lo repito, si no lo dije, lo digo de nuevo, no me representa, haya dicho eso y nos haya condenado a quedarnos en casa.

Además del humor, te animaste a bailar, a cocinar y hasta le reclamaste un premio a una productora. ¿Por qué?

- No me llaman más de esa productora (risas). Promete y te pagan el premio a los 60 días y entonces yo les pregustaba cuándo me pagaban y me decían "creo" que la semana que viene. Aquel momento eran 80.000 pesos, era dinero. Fue fuerte, además de arriesgarme, porque no sabíamos nada, estábamos sin vacuna en esa época, a ir a al canal y todo, ganar el dinero, los protocolos estaban fenómenos y la verdad que me atendieron bien, pero bueno, la producción me quería. Después hice el Gran Premio de la cocina ya más para acá, el año pasado y bueno, trabajé con otra productora que la verdad me saco el sombrero, Boxfish, estupendos. Son los que hacen 100 Argentinos dicen y bueno, la verdad que lo que te decían te lo pagaban, era inmediato, y no te decían te los pago a los 60 días. Es una cosa de locos la televisión en ese sentido. Bailé, cocine, estuve en realities porque no tenía trabajo de actor.

Lo que no entiende la gente que dice mirá "el hotel de los famosos", "Tu cara me suena", qué está haciendo fulano de tal ahí. ¡No tenemos trabajo!. Nos volcamos al teatro, pero andá a buscar una fecha. Salí de gira hace dos meses y recién ahora tengo fecha programada, después de dos meses de trabajar y de remar, porque sale todo el mundo. Si no tenemos trabajo en la televisión, la cantidad de actores con sus obras y sus cosas salen a recorrer el país en busca de trabajo. Son muy pocos los que pueden acceder a la televisión y es más, fijate que en el hotel de los famosos casi ni famosos hay, hay conocidos porque no les había convenido, no les habrá gustado o porque también estamos locos de hacer tanto reality o estar invitado a programas de juegos también, otra historia más. Ahora es todo programas de juego y hacen el programa con vos.

Participaste de la política en San Lorenzo, ¿volverías a hacerlo ahora que el club no atraviesa un buen presente?

En aquel momento tampoco atravesaba un buen presente. Decíamos todo lo que se avecinaba y nunca más me metería en la política. Yo me metí en la política de San Lorenzo porque pensé que iba a ser más tranquila que la política nacional, me equivoqué como loco. Me han puteado a cuatro colores, la verdad que es sangrienta porque a San Lorenzo no le va porque si mal.

Eligieron a alguien con un 82% que es Marcelo Tinelli y en menos de un año pidió una licencia de otro año y todavía no se sabe si renunció, y la gente que nos dejó con Matías Lammens a la cabeza y todo que ahora está, pero no está, realmente el club ha caído y se han hecho negociados y cosas que han vaciado esa institución y que me duele en el corazón, porque como dice Francella en el "Secreto de sus ojos", podés cambiar de todo, menos de pasión. Nos han herido muchísimo, pero no volvería jamás en mi vida, además por una cosa familiar. Sentí que a mi familia no le podía hacer eso, de quitarle tiempo de estar juntos y todo eso. Horrible.

Te llevas muy bien con Carmen, que estos últimos dos años pasó momentos muy difíciles a causa del COVID y el accidente de Fede en Brasil. ¿Pudiste hablar con ellos?

Si, hablé con Fede al poco tiempo y estaba bien, de humor y todo. Ya había pasado la primera crisis, después vi un vídeo que seguramente se habrá hecho viral con Scioli, que me pareció muy gracioso, riéndose. Cuando te reís de lo que te pasa es porque ya ha empezado la curación, es lo que estaba hablando antes con nuestro país, que la gente está enojada, así que ahí lo vi que levantaba de nuevo y bueno, Carmen está susceptible porque le pasaron todas juntas, le pasó a ella todo junto.. Imaginate que de cada diez personas que entraban en aquel momento a respirador, siete perdían la vida, o sea, ella con un 30% o menos salió adelante, estuvo muy mal y creo que esa sensibilidad, inclusive lo que no atravesamos la enfermedad, porque a mí me preguntaban....te acordás que se decía "vamos a salir de acá mejores o peores", yo dije vamos a salir más sensibles y estamos todos así.

Entonces lo único que ella tiene, que son sus ojos, es el hijo, entonces de repente que le haya pasado eso también fue "uff, otra más", a dónde deriva eso. Así que, nada. Está bien, fue nada más que un susto y bueno, yo siempre estoy porque considero que son familia y siempre estamos. Incluso hace poco fui al programa, nos divertimos mucho y tenemos una muy buena relación.