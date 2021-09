¡Billetera mata galán! Ibai Llanos reveló, por error, la suma millonaria que gana por mes solo en Twitch

Después de haber sido censurado de Twitch por 24 horas -la cuarta vez que es bloqueado por no respetar las normas de la plataforma-, Ibai Llanos, el bilbaíno saltó a la fama gracias a su manera de comentar distintas competiciones de videojuegos y que su popularidad aumentó en gran medida este año por su amistad con algunas de las máximas figuras del fútbol en todo el mundo, reveló cuándo gana por mes gracias a sus continuos streaming.

Sin ir más lejos, en medio de un directo en Twitch, el español de 26 años compartió la pantalla de computadora en la señal de directo con la intención de mostrarle a sus más de 8 millones se seguidores los números de visitas que tuvo durante el último mes. Pero sin darse cuenta, tenía abierta la ventana de su cuenta de la plataforma que pertenece a Amazon donde detallaba sus estadísticas y ahí aparecía la cifra de sus ingresos mensuales.

En total, Ibai ganó durante el último mes un total de 145.800 dólares ( aproximadamente 27 millones de pesos dependiente del tipo de cambio que se utilice). Durante el último fin de semana, Ibai junto a otros famosos streamers llevaron a cabo un maratón de directos en Twitch con la intención de recaudar fondos para ayudar a los afectados por la erupción del volcán de La Palma, en Islas Canarias.

Para entender la dimensión de la popularidad del español solo basta con saber que la iniciativa generó, según el propio Ibai, más de 100 mil euros. "Gracias a todos por los 46.000 euros recaudados en una tarde de stream. Si sumamos las cifras de otros compañeros creo que superamos los 100.000 euros. Enormes todos", había anunciado, feliz y orgulloso, en su cuenta oficial de Twitter.

Según los datos que él mismo maneja y que exhibió por error durante su directo, Ibai cuenta con un promedio de 43.561 suscriptores y una media de 84.584 espectadores en cada directo que realiza. Días atrás, el vasco fue baneado por cuarta vez luego de no incumplir las normas de Twitch, aunque en realidad en esta oportunidad no lo hizo voluntariamente.

Una de las reglas de la estricta plataforma de Amazon es que sus usuarios o streamers no muestren pornografía o contenido erótico durante sus directos. Bueno, resulta que el nacido en Bilbao quiso ver un tuit suyo con una imagen del streamer argentino “Momo” y al bajar para ver los comentarios de la publicación se encontró con una imagen de su amigo y colega, “DjMaRiiO” -otro streamer español-, sosteniendo un pene en su mano.

Como tardó algunos segundos en darse cuenta de que estaba mostrando la imagen ante las más de 50 mil personas que lo estaban viendo en ese momento, la plataforma lo sancionó con la imposibilidad de generar contenido durante 24 horas."Estoy muy cansado de los penes, tío. Cuarto baneo por un pene o por un culo. ¡Cuarto, chicos! Joder, ¿por qué existen los penes? ¿Por qué Dios dijo: ‘Un pene’?", disparó el también youtuber tras la sanción.

Y agregó: "La pregunta aquí es: ‘¿Por qué existe DjMaRiiO?’ De verdad... ¿no te podías haber ido con el FIFA a tomar por el culo? Pues no, tiene que tener un pene, tío”. Luego se permitió reírse de la situación y subió un video desde su propia cuenta de Twitter en el que se critica a sí mismo. “A veces me pregunto como puedo ser tan estúpido. Si una persona se dedica toda su vida a ser un imbécil, no lograría llegar a mi nivel”, se lamentó.