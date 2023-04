¿Bisbal, Nacho Viale o Cabré? El famoso por el que la China Suárez se "arrodilló" para que no la deje

La charla que Eugenia La China Suárez mantuvo Grego Rosello recorrió con gran velocidad las redes sociales a partir de una contundente frase que lanzó la actriz acerca de una de sus tantas separaciones: “Me decía ‘te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad, me hace mal, me dan celos’... Y yo le decía ‘pero cambio’ y esas cosas que uno hace en momentos de desesperación... Me acuerdo que fue durísimo porque me vi arrodillada... fue la desesperación de pensar ‘¿qué hago arrodillada pidiéndole por favor que no me deje?’”, fueron las palabras que pronunció La China al revelar cómo trató de evitar que una ex pareja suya la dejara.

Si bien la actriz no dio el nombre del protagonista, agregó: "Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de la libertad de estar con 20 personas a la vez". A partir de esta frase, los seguidores de La China comenzaron a hacer cálculos, se informaron e intentaron descubrir a quién se refería la bella rubia.

Primero apuntaron a Nicolás Cabré, con quien la ahora también cantante tuvo a su hija Rufina. Era marzo de 2012, cuando Cabré dejó a Eugenia Tobal para comenzar un romance con la China, su compañera en la tira Los Únicos. Fue la novela del año. Tobal destrozada por el fin de la relación, tras perder un embarazo y luego de que la promesa de casamiento con Cabré había quedado destrozada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La pareja, en cambio, radiante. La opinión pública se puso en contra de la ex Teen Angel. Nada les importó. “No me importa que me traten de rompehogares, porque yo sé cómo se dieron las cosas. No sé hace cuánto que estamos juntos, menos de cuatro meses, pero estábamos solos”, decía la China por entonces. Pero el romance no era tan pacífico como se creía. Apenas cuatro meses después de enamorarse, tuvieron su primera crisis. Se separaron durante 15 días.

Y regresaron con todo. En octubre de 2012, mientras el filmaba una película en Venezuela, ella vivió uno de los momentos más duros de su vida: murió Guillermo, su padre. Regresaron para la despedida a Buenos Aires y volvieron a partir a Margarita, para finalizar la filmación. Se quedaron casi dos meses en aquel lugar. Al regresar a Argentina, la China confirmó que estaba embarazada. En junio de 2013, nació Rufina, la primera hija de la pareja.

A los cuatros meses, se separaron. El amor había llegado a su fin. Durante casi un año, Eugenia se abocó a su beba. Hasta que se cruzó con quien, para sus seguidores, es el verdadero protagonista de la historia que contó Un fernet con Grego, conducido por Rossello: el cantante español David Bisbal. Era abril de 2014 y Bisbal había llegado a Buenos Aires para filmar su clip Hoy.

Ella había elegido por el artista para que fuera la protagonista del video. “Me dijo que me eligió porque vio que era una chica muy querida, que trabajaba desde hacía muchos años y le gustó que fuera mamá. Además de que le parezco linda”, había asegurado la China en una nota. Se pusieron de novios casi enseguida. El español viajó a Buenos Aires para conocer a la familia de Suárez.

Además, Bisbal estaba encantado con Rufina, la hijita de Eugenia y Cabré. La China se llevaba de maravillas con Ella, la hija del astro con la diseñadora Elena Tablada. La relación parecía que iba a terminar en casamiento. Pero nada de eso ocurrió. La distancia, los compromisos profesionales y la lejanía con su hija hicieron mella en la relación. La relación se enfrió de golpe.

Hubo rumores de infidelidad por parte de Eugenia, que tomaron fuerza cuando a David se lo vio triste en unas fotos tomadas en España en 2015. La separación fue tan rápida como el amor a primera vista. Luego, La China pasó por los brazos de Marlon Texeira, Benjamín Vicuña y Rusherking, aunque los rumores señalan que mantuvo algún que otro affaire con Nicolás Furtado y Mauro Icardi, dándole inicio al escándalo conocido como el Wanda-Gate. Si bien muchos internautas creyeron que en realidad se trataba de Nacho Viale, con quien la China mantuvo un romance luego de romper con Tacho Riera, la realidad es que la gran mayoría sostiene que hablaba de Bisbal. ¿Para vos, de quién hablaba?