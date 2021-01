Blanquita, el virus en México y el enojo de Pampita por las críticas tras su contagio de Covid

A pocas horas de haber confirmado que tanto ella como su marido, Roberto García Moritán, contrajeron coronavirus luego de su viaje por México, Carolina "Pampita" Ardohain tuvo que salir a defenderse de las furiosas críticas que comenzó a recibir respecto a sus vacaciones, a su embarazo y a la gran cantidad de personas con las que compartió la estadía.

La conductora y el empresario regresaron el jueves pasado a la Argentina en un vuelo proveniente de México, país al que viajaron para celebrar sus respectivos cumpleaños y anunciar con bombos y platillos la llegada de la nueva integrante a la familia: Pampita está transitando su tercer mes de embarazo de una nena.

La modelo tenía previsto un viaje a Miami en los próximos días, ya que estaba invitada al cumpleaños de 15 de la hija del ex futbolista chileno Iván Bam Bam Zamorano. Como necesita presentar un hisopado negativo para ingresar a Estados Unidos, se realizó un estudio y terminó confirmando lo peor: ella y Moritán tiene COVID-19.

Fue la propia conductora la que, una vez viralizada, decidió confirmar la noticia: “Sí, estoy contagiada de coronavirus y Robert también". Además, remarcó que el resultado de sus hijos fue negativo y agregó: “Ellos están perfectos de salud. No tuvieron ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado”.

Según explicó, llegó a la Argentina con el PCR negativo. Fui a hacerme el hisopado por el protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento, estamos con Robert aislados en una habitación”, continuó, y explicó que sus hijos todas formas se volverán a hacer otro estudio “por las dudas”.

Lejos de esquivar las furiosas criticas que vienen recibiendo, Pampita aprovechó las redes sociales para compartir un furioso descargo: "Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos".

Si bien a los pocos minutos decidió eliminar el mensaje que había compartido a través de las stories de Instagram, la modelo sumó: "Nos puede tocar a a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima! Se regocijan con la enfermedad de otra persona".

Visiblemente molesta, volvió a remarcar, con supuestas pruebas en mano, que no se contagió durante su viaje a México y sentenció: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!".

En las últimas horas, Gabriel Olivieri, íntimo amigo de Pampita y columnista de su programa, dio detalles del mal momento que está atravesando la ex jurado del Bailando por un sueño y reveló que el miedo a los virus está presente en la familia desde el fallecimiento de Blanca, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña y que murió en 2012 a causa de un virus que contrajo en México y le dañó sus riñones.,

Según contó Olivieri, se enteró el miércoles que su amiga había contraído COVID-19. "La primera semana de marzo tuvimos el programa, Pampita lloró desconsolada y se quebró por esa cosa de los virus, que está en la familia.... Y la tragedia que les pasó. Todos terminamos lagrimeando esa semana y ella se fue. Pero cuando volvimos a mitad de año, yo le pregunté ‘¿por qué volvés si te fuiste?'", recordó.

Y continuó: "Y ella me dijo que pensó que esto iba a durar uno o dos meses. Pero que sabía que había que retomar el trabajo, que había un programa que la esperaba, con técnicos, con para trabajar. Que no era lo que más le divertida, pero había que volver, porque la cosa se había extendido muchísimo. Era muy obsesiva en su trabajo y su vida en general. El cuidado está, ahora estamos como shockeados por el tema del embarazo".

El calvario de la familia había comenzado con unas vacaciones en la Riviera Maya (México), donde Pampita y Benjamín viajaron con toda su familia en agosto del 2012 para disfrutar de la playa. Luego de regresar a Chile, Blanca comenzó a desarrollar un cuadro de tos y fiebre que parecía ser sólo una gripe. Sin embargo, la situación se hizo cada vez más complicada y la niña comenzó a presentar serias dificultades para respirar.

Por tal motivo, sus padres habían decidido llevarla a la clínica, después de que les revelara que le dolía el pecho. Tras una serie de chequeos, quedó internada. Pero nada resultó: el virus que había provocado la neumonía de Blanca se diseminó por todo su cuerpo dañando sus riñones. Y, aunque la pequeña fue sometida a diálisis y conectada a una máquina de oxigenación, falleció nueve días después de ser ingresada en Las Condes.