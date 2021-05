Bolocco habló del día en que le dijeron que a su hijo le quedaban dos años de vida por un tumor

Dispuesta a abrir su corazón, en los últimos días Cecilia Bolocco brindó una extensa entrevista para un canal de noticias chileno, y allí se animó a confesar lo duro que fue para ella enterarse de que su hijo Máximo Menem Bolocco tenía un tumor cerebral, y que, según le habían dicho los médicos, solo le quedaban dos años de vida.

Cecilia Bolocco contó que le dijeron que a su hijo le quedaban 2 años de vida.

La ex modelo contó que en 2018 su hijo comenzó con una serie de dolores de cabeza a los que ella no le prestó atención porque creía que eran psicológicos. Sin embargo, un día el chico vomitó mientras ella justo se encontraba haciendo una producción de fotos, por lo que le pidió a su chofer que llevara a Máximo para fuera revisado por un médico.

Después de que le hicieran varias pruebas, la llamaron para decirle que lo que habían visto no era nada bueno, por lo que dejó todo, y salió corriendo para estar al lado de su hijo. Cuando llegó a la clínica Las Condes en Santiago de Chile, le dijeron que él tenía un tumor cerebral que había que operar de urgencia, y que además, solo le quedaban dos años de vida.

"Solo recuerdo que recé ocho horas de rodillas y pedí que lo acompañaran, que lo cuidaran, que se hiciera todo con una mano divina y gracias a Dios todo salió bien y se recuperó muy rápido”, contó sobre la operación en el programa De tú a tú, emitido por Canal 13 de Chile.

Una semana más tarde, Bolocco se enfrentó a los doctores que atendían a su hijo, y le hizo todas las preguntas que pasaban por su cabeza. “No sabía que tenía tanta fuerza porque hice las preguntas más duras. Hice todas las preguntas: las posibilidades de sobrevida, las secuelas y cada respuesta era más dramática que la otra. Ahí dije: ‘¿Me dan un segundo, por favor?’ Es como que exploté en llanto”, admitió.

Máximo Menem tiene 17 años.

Según contó la ex mujer del ex presidente argentino Carlos Menem, le habían dicho que Máximo solo iba a vivir dos años más, por lo que ella no podía dejar de llorar de la angustia y había entrado en un pozo muy oscuro, hasta que se dio cuenta que prefería aprovechar con él cada minuto que les quedaba.

“Una oscuridad tan profunda era la que me empezó a invadir. Puro miedo, pura angustia y recordé lo que me decía la doctora: ‘Dos años, le quedan dos años’. Y no recuerdo haber llorado de nuevo", confesó.

Cuando el chico de 17 años finalmente inició su recuperación, Bolocco recordó que los médicos no le ofrecían un buen panorama: “Lo más probable es que tuviera graves secuelas: problemas auditivos, motrices, que perdiera parte de la visión, trastornos hepáticos, cardíacos o renales. Y Máximo no tiene una sola secuela”.

Afortunadamente, hoy el hijo del ex primer mandatario se encuentra muy bien de salud, y vive una vida totalmente normal.

Su relación con Carlos Menem

Después de hablar conversado sobre la enfermedad de su hijo, Cecilia Bolocco también se animó a hablar del vínculo que tuvo con Carlos Menem, con quien se casó en 2003 y se divorció en 2007.

“Yo me equivoqué. Yo elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política y no es que no me hubiese amado porque yo sí sé que me amó, pero no tenía las habilidades para construir una familia. Tenía habilidades para ser político y cuando su carrera política se le acabó, empezó a morir”, dijo sobre su matrimonio.

Bolocco y Menem se casaron en 2003.

Además, indicó que Máximo tuvo muchísimos problemas para poder ver a su padre, porque siempre le cancelaban las visitas y los vuelos pactados.

Sin embargo, dijo que el ex mandatario fue siempre muy cariñoso con el joven, pero que su relación fue dura porque Menem se había "abandonado a la vida" hace ya mucho tiempo.

“El hecho de que partiera finalmente fue un alivio. Me dio mucha pena cuando me enteré de que lo habían conectado porque era momento de partir y él estaba partiendo naturalmente”, cerró.