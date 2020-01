BOMBA El nexo secreto e impensado entre la boda Süller Winograd y el Robo del Siglo

La llaman la “boda mediática del siglo”. Y no es para menos. De un lado, Silvia Süller. Del otro, Jacobo Winograd. Todo comenzó con la propuesta de la ex de Silvio Soldán. “Le pido a Papa Noel una pareja. Puede ser Jacobo. Ahora que lo pienso tiene que ser Jacobo. Somos iguales en todo, ahora me doy cuenta que es mi media naranja”, se ilusionó ella en Navidad.

Jacobo respondió hace una semana ante Carla Conte, en Confrontados. En una especie de monólogo, puso condiciones para que se celebre la boda: “Sólo si es un casamiento platónico, ella en su casa y yo en mi casa, no hay beso, no hay penetración, no hay toque. Como si ella fuera la Virgen y yo el padre Bergoglio”.

En ese mismo programa le recriminó por el apodo de “Chizito” y reveló que ayuda económicamente a la ex vedette. “La adoro, es mi amiga, hicimos tele, teatro, pasa las fiestas en casa, la quiero ayudar, quiero que en el 2020 la rompa”.

Pero hace tres días, Jacobo y Süller anunciaron en Radio Mitre que se casarán el domingo 12 de enero en el programa que Lizy Tagliani tiene en Telefe. “Tomamos la decisión después de una hermosa amistad que lleva casi 34 años y de romper una cama”, dijo él. Ella respondió: “Te amo Jacobo”.

Pero eso no es todo. La pareja encargó la alianza a un personaje muy especial: Luis Mario Vitette Sellanes, el llamado Hombre del traje gris del robo del siglo al banco Rïo de Acassuso, ocurrido el 13 de enero de 2006. El ex ladrón es dueño de la joyería “Verde Esmeralda”, en su ciudad, San José, Uruguay. Tanto Jacobo como Silvia le enviaron audios por Whatsapp y acordaron el asunto. “Lamento no poder viajar a la Argentina por un tema legal, pero me hubiese gustado medir las alianzas. Si todo fluye, podrán decir que el ladrón del siglo regaló las alianzas para la boda del siglo”, dijo Vitette.

En la boda mediática, ¿habrá piquito, beso seco o todo será platónico?