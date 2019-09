Bomba en el espectáculo mexicano: ¿Verónica Castro tuvo una boda secreta con una actriz?

Un escándalo sacude el mundo de la farándula mexicana luego de que la revista TV Notas revelara un supuesto romance pasado de Verónica Castro con la actriz y conductora Yolanda Andrade.

Historia de un romance oculto

En la publicación, una persona cercana a ambas relató que se conocieron en el 2000 y luego volvieron a encontrarse tres años después en la edición mexicana de Gran Hermano VIP, donde Andrade fue participante y Castro conductora.

"Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación", señaló la fuente anónima. Al parecer, el noviazgo se volvió pronto serio y profundo, tanto que la pareja se casó en secreto -en una ceremonia puramente simbólica- en el 2004 durante una visita a la ciudad holandesa de Ámsterdam.

Triángulo amoroso

Pero pronto comenzaron los problemas, principalmente a causa de los celos de Verónica unidos al hecho de que Yolanda quería que ambas vivieran su relación públicamente. La situación se complicó aún más con la aparición de una tercera en discordia: Lizzie Barrera, una conductora de televisión que enamoró a Castro.

"Lizzie la manipula de una manera que no te imaginas; incluso ella es la que decide todo en torno a su vida personal y profesional", señaló el allegado anónimo a TV Notas. "Además de novia, se convirtió en su publirrelacionista y después en mánager".

Tiempo después, Andrade brindó una entrevista radial en el show conducido por el presentador Javier Poza, quien le preguntó abiertamente sobre la boda secreta. Yolanda no lo afirmó pero tampoco lo negó, lo cual causó la furia de Verónica, quien buscaba mantener su relación en secreto.

Cruce de declaraciones

"Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no", supo señalar Castro posteriormente, llamando "falta de respeto" al rumor de su casamiento.

"Yo no soy ninguna mentirosa", se defendió por su parte Andrade. "Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría".