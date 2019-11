Bomba: Mariana Nannis denunció que Caniggia formó parte del negociado de los parques eólicos junto a Macri

Mariana Nannis denunció que su marido, el ex futbolista Claudio Paul Caniggia, estaría involucrado en el entramado societario en la causa en donde se investiga al presidente Mauricio Macri por un negociado con seis parques eólicos.

“Hay que investigar los negocios con este Gobierno. Hay una empresa de energía eólica involucrada”, manifestó Nannis en dialogo con el canal América en donde además remarcó: “Hay una denuncia muy importante por tres millones de dólares”.

Sin mencionarlo directamente, la mediática apuntó, junto con su abogado Carlos Broitman, a la causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por negocios incompatibles de la familia Macri con energías renovables. En concreto, luego de una investigación periodística que publicó el diario Perfil, la Justicia investiga la compra y venta de seis parques eólicos que realizó la empresa Sideco y que en seis meses le dieron una ganancia de casi 50 millones de dólares.

Caniggia, de estar efectivamente involucrado, se sumaría al futbolista de Boca, Carlos Tevez, como un nuevo deportista que formó parte de ese negocio. El delantero que supo vestir la camiseta del seleccionado nacional en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 de acuerdo a las presentaciones en la IGJ es dueño del 10% de la sociedad que se utilizó para llevar adelante dicha maniobra.

Justamente Nannis manifestó que el motivo por el cual no denunció antes esta situación era la amistad que dice que tiene su marido con el presidente saliente Macri. “Si a vos te cagan a palos y tu marido te dice que es amigo del capo de la policía y del presidente; y no podes hacer la denuncia ¿vos qué harías?”, manifestó.

Denuncias contra Caniggia e intimidades

A la par de la denuncia contra su todavía marido por los mencionados negocios que habría realizado con Macri, Nannis también lo acusó de no querer cuidar a sus hijos al negarles lo que considera que les corresponde. “Me corresponden los contratos que mi marido ha hecho con este gobierno, ni un dólar más, ni un dólar menos; ni un euro más, ni un euro menos. Quiero la mitad de los contratos de los 30 años que tuvo, y particularmente los seis últimos años que fueron millonarios”, agregó.

Consultada sobre su situación sentimental, la ex modelo sostuvo que hace años que no mantiene una relación íntima y que su objetivo es volver a formar una familia luego de que se concrete el divorcio con Caniggia.

“Hace años que no tengo una relación íntima. Cuando te pegan y te hacen todos los abusos que hizo mi marido de mí no te quedas bien. No podes estar con alguien. No soy infiel. Yo lo respeto por más que ese hombre no me respete. Yo buscaré formar otra familia porque yo apuesto por la familia. Hay mujeres que saltan como de macho en macho, y hay mujeres que cambian de marido y cambian de familia. Yo soy de esas”, afirmó.