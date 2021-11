Bomba total: Mica Viciconte y Cubero esperan su primer hijo y ya saben el sexo del bebé

El exfutbolista Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte serán padres. La noticia fue confirmada por el periodista Lio Pecoraro, quien aclaró que la pareja espera un varón. De esta forma, ella será madre por primera vez; mientras que el deportista pasará por la sala de parto por cuarta vez.

“Varoncito”, tuiteó el periodista, que minutos antes había anunciado que la pareja estaba esperando un bebé, pero que todavía no se sabía el sexo. Si bien los mediáticos todavía no han hablado de la novedad, tampoco han salido a desmentirla, por lo que el rumor toma más fuerza. Se cree que Mica contará que está embarazada el lunes que viene, cuando ingrese a las cocinas de “Masterchef Celebrity 3″.

Quien también busco tener la confirmación de la noticia fue Ángel de Brito. El conductor contó en Twitter que le escribió a Viciconte pero que no le respondió. "Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó", escribió el conductor de Los Ángeles en la Mañana (LAM).

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En una reciente entrevista en el programa “No es tan tarde”, conducido por Germán Paoloski, Mica contó que cuando conoció a Cubero y la relación avanzó le planteó la necesidad de saber si buscaba tener más hijos o no.

“Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos", dijo Mica, que luego contó que Cubero sólo atinó a decir que no cerraba la puerta a agrandar su familia, lo que para ella fue suficiente. Incluso la ahora participante de MasterChef bromeó con que ya van como ocho veces que dicen que ella esta embarazada. Esto fue antes de la confirmación del periodista que conduce el Run Run del Espectáculo por Crónica TV.

En la mencionada entrevista la pareja dejó varios títulos. Por ejemplo, Mica contó que ante las revelaciones sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi, también futbolista, a su esposa Wanda Nara con la actriz Eugenia “China” Suárez ella tuvo algunas dudas sobre Cubero. Pero no porque le haya sido infiel, sino que quería saber si la actriz también le había escrito a él. “Estaba acostada en la cama y le dije: ¿Te escribió? (Por la China). Te agarra la duda. Él me contestó que no, y ahí quedo el tema”, contó Viciconte.

Una de las cuestiones centrales también pasará por la reacción de Neumann que reciente criticó a Viciconte por haberle negado el saludo durante la comunión de su hija Allegra. Toda la polémica generó declaraciones cruzadas entre ambas hace menos de un mes.