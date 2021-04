Bomba total: revelan quién fue el "royal" que discriminó a Meghan Markle y a Archie por su color de piel

Pasó casi un mes desde que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron romper el silencio de forma definitiva tras su renuncia a la Familia Real con una explosiva entrevista exclusiva a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. En la misma, los duques de Sussex no sólo hablaron sin límites sobre todo el proceso previo a su salida, sino que además acusaron a un "royal" de haber manifestado su preocupación por el color de piel que tendría el primogénito de la pareja, Archie Harrison.

Aunque en un principio se especuló con que podría haber sido la Reina o su marido, el príncipe Philip, lo cierto es que Harry se encargó de aclarar en los días posteriores a la emisión de la entrevista que ninguno de sus abuelos había sido el autor del desagradable comentario. Sin embargo, el hijo menor de Lady Di no se tomó el trabajo de dar mayores aclaraciones, por lo cual la prensa internacional comenzó a especular con la posibilidad de que haya sido el príncipe William, cuya objeción al noviazgo y luego matrimonio de su hermano es de público conocimiento.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tal fue el revuelo que causó la denuncia, que el propio William debió aclarar que jamás había discriminado a su sobrino y, en su rol de segundo en la línea de sucesión al trono, se aclaró de "limpiar" al resto de la Corona: "No somos una familia racista". Entonces, ¿quién fue el miembro de la Familia Real que le manifestó su preocupación a Harry durante el primer embarazo de Meghan?

En las últimas horas, quien se animó a revelar la identidad de la "royal racista" fue Colin Campbell, periodista especializado en la Familia Real, quien señaló a la princesa Anna -la única hija de la Reina y tía de Harry- quien mantuvo la tensa charla con Harry, aunque negó que se haya hablado del color de piel del bebé. "Ella le transmitió su extrema preocupación, pero no por el tono de piel de Archie Harrison, sino por la llegada de Meghan Markle a la Familia Real", sostuvo.

Según Campbell, la charla tuvo lugar antes de la boda real y en la misma, Anna le habría espetado a su sobrino: "Es mala para nosotros, es mala para el país y es mala para este trabajo". Sin embargo, la información no coincide con las declaraciones de Meghan y Harry, quienes aseguraron que la charla tuvo lugar después del anuncio del embarazo de la duquesa y no antes de su casamiento.

"En esos meses en que estaba embarazada tuvimos una serie de conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera", dijo Meghan durante la entrevista que duró dos horas.

“El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”, agregó. “¿Creés que fue por su raza?”, preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, reveló Meghan. La duquesa no dijo quién pronunció esa frase, pero aseguró que fue uno de los miembros protagónicos de la familia real y que la charla fue directo con Harry. “Sería muy dañino para ellos”, agregó.