¡Bomba total! Rosenfeld habló del affaire de Icardi con la "China" y hundió al marido de Zaira

Las esquirlas de todo el escándalo en torno a la infidelidad del delantero del PSG Mauro Icardi con la actriz Eugenia “China” Suárez están lejos, muy lejos, de desaparecer. Ahora, en el medio de todo el debate que se armó en torno al rol del marido de la hermana de Wanda, Zaira, quien salió a poner más leña al fuego fue la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld.

Aclaración previa: todavía no sabemos si sus declaraciones, que fueron súper fuertes, fueron a título personal de una opinión. En concreto, la abogada se refirió de forma solapada sobre Jakon Von Plessen. ¿Por qué se habla de él? Porque según se supo tuvo una participación en el fallido encuentro entre Icardi y Suárez.

Cuando Wanda y Zaira se encontraban lejos de París por un evento, Icardi buscó aprovechar para concretar su encuentro con la China. Y como estaba con su cuñado, no tuvo mejor idea que pedirle que lo acompañe al hotel. Para no tener problemas con su esposa, Von Plessen no habría dicho nada pero luego, como muchas cuestiones vinculadas al frustrado encuentro entre el delantero y la actriz debido a que él no estaba en condiciones de rendir en la cama, todo terminó saliendo a la luz.

Con ese contexto, en declaraciones a América TV, Rosenfeld, que es además la abogada que llevó adelante el divorcio entre Maxi López y Wanda en representación de esta última, apuntó con de todo contra el marido de Zaira. “No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación. En realidad eso puede ser parte del concilio familiar”, dijo.

“Si se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado”, agregó para luego rematar con: “Cuando tenés una aventura, un affaire, un desliz, un error, lastimás a todo el entorno familiar. Y tener un cómplice no gusta, porque hoy te cubro yo, mañana me cubrís a mí”.

Todo esto sucede en el medio de otra polémica en la que Zaira también se vio involucrada y que deriva directamente de todo este escándalo. Es que una de sus mejores amigas, la modelo y conductora Paula Chaves, con quien junto a Suárez formaban un triángulo de amistad que parecía inquebrantable, tomó una fuerte decisión en los últimos días.

Una de las últimas imágenes que se conocieron terminan de confirmar que la conductora le soltó definitivamente la mano a Suárez. Las fotos fueron difundidas en la cuenta de Instagram del agente de prensa Pablo Cerruti en donde se puede ver a Zaira y Paula grabando una publicidad en la casa de Wanda. Como no podía ser de otra forma, la empresaria tomó la decisión de subir a sus redes esa misma foto.

“Así es de sencilla mi amiga Wanda Nara. Esta es la parte que pocos conocemos. Tiene mil palos y hace de iluminadora en una acción mía de prensa. ¡Sos única, pendeja!”, destacó Cerrutti en el video en el que los cuatro se mostraron muy compinches.

Cabe recordar que el día que se empezó a romper la relación entre Chaves y la China la primera le habría dicho: "Vi los chats, sos un sorete". Ese día había ido a la causa de ella junto a Zaira para ver qué explicación le podía dar por todo lo que estaba ocurriendo.

Mientras se desataba el inicio de su crisis marital con Icardi en Europa, Wanda tuvo dos "voceras" en la Argentina: Yanina Latorre, quien desde el programa Los ángeles de la mañana relataba el minuto a minuto de lo que sucedía con la empresaria, la "China" e Icardi; y por otro lado la propia Zaira, que si bien no habló de forma directa con los medios de comunicación, fue quien compartió las famosas capturas de los chats que la actriz mantuvo con el delantero del París Saint Germain entre el "grupo de amigas famosas" que compartía con Suárez.

Aunque hasta septiembre de este año tanto la "China", como Paula y Zaira se mostraban felices en redes sociales y se presentaban como "amigas íntimas", el rótulo se desdibujó tras el escándalo interno que generó el affaire en París y ahora ninguna reconoce haber sido "tan íntima", como se mostraban en redes.

Sin ir más lejos, a mediados de agosto, pocos días antes de que la actriz se encontrara con Icardi de trampa en París, fue la propia Chaves la que compartió imágenes de su hija menor, Filipa, junto a el menor de la "China", Amancio. "Con el bebé más bueno del mundo. Desde el 2013 formando duplas, 'China'", escribió en una historia la modelo y, como era de esperarse, la actriz no sólo la replicó en su Instagram, sino que además le dedicó unas emotivas palabras a su ahora "amiga no tan íntima": "Amo que nuestros hijxs crezcan juntos".

Todo cambió el día que Zaira llamó a Paula para contarle lo que le estaba sucediendo a su hermana en París. "Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'", aseguró Latorre en su momento, al tiempo que aseguró que tanto Chaves, como la menor de las Nara, la habían visitado a la "China" en su propia casa y le exigieron que les entregara el teléfono celular para ver con sus propios ojos cómo había sido la secuencia del affaire. ¿Rebuscado e invasivo? Y sí, un poco.

Ese mismo día, la "China" compartió una historia, pero sólo disponible para sus "mejores amigas", en la que lamentó: "Estoy en crisis y me dejaron sola". Pero lo que hasta ahora era sólo un trascendido periodístico de Latorre, se terminó de confirmar en boca de una de las protagonistas del incómodo encuentro. "Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la 'China' y me junté con ella. No lo sabía nadie", reconoció Zaira en las últimas horas en su paso por el ciclo Flor de equipo, aunque en ningún momento mencionó a Chaves.

¿Cómo fue la previa del encuentro? "Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por: 'Me dijo, le dijo'; hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien", aclaró. "Quería escucharla, no quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional; o ver qué postura tenía uno o el otro. Tenemos mucha gente en común, no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No soy una persona que tenga enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía. (El encuentro) fue horrible. Bueno, no horrible; porque me parece que es lo que tenía que pasar"".

La "China" no sólo las habría recibido en su casa, sino que además confiaba en que el encuentro no iba a trascender en los medios, algo que no sucedió. Una vez más, fue Latorre quien dio detalles del encuentro. Mientras que Chaves se limitó a aclarar que era "más amiga" de Zaira que de la "China", lo cierto es que la ex ATAV no le dejó pasar la traición a la conductora de Bake Off y se encargó de que trascendiera su versión del encuentro, después de que Latorre brindara la de Wanda por la pantalla de El Trece. ¿Cómo lo hizo? A principios de noviembre, mientras grababa un comercial del que participaban muchas personas que trabajan en la misma productora que Chaves, la actriz acusó a su ya por entonces ex amiga de "metida".

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Fue, una vez más, Latorre quien terminó dando la información en LAM. "La relación (entre la 'China' y Paula) se terminó totalmente. La semana pasada estuvo la 'China' haciendo fotos o filmación de un comercial en donde habló mucho. Se nota que no mide, porque había productoras de Kuarzo (en donde trabaja Chaves) que estaban ahí. El tema era fresquito y la criticó mucho. Criticó a Paula. Dijo que era una mala persona, una atrevida, que no entendía por qué se había metido".

Desde que estalló el escándalo, la "China" no paró de compartir fotos con amigos, pero ninguno de ellos famosos. Hay quienes dicen que lo que buscó fue revertir la imagen negativa que se instaló después de que Chaves tomara una firme posición en su contra. Sobre eso, Suárez habló y se mostró lapidaria en el mano a mano con Fantino, quien le preguntó de forma directa si sus amigos la habían defraudado y si se esperaba esa "soltada de mano". "Si te defraudan es porque evidentemente no lo esperás, vos no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puede haber amigos que te banquen más o menos, es otra cosa. O que te lo puedas esperar más de uno que de otro...", aseguró la actriz.

"Tengo a mi mejor amiga, Agus, desde que tenemos dos años. Tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos. Creo que pasa algo con la gente que un poco se asusta, porque tiene pánico de que hablen mal de ellos y yo no tengo ese miedo; mucho menos con un amigo", disparó, en alusión a Chaves, al tiempo que dejó entrever que hubo apoyos que no fueron públicos: "A mí me importa más la vida real, muchísimo más. No era de mi círculo más íntimo, no puedo decir que me haya afectado tanto, pero mis amigos siguen intactos y mi familia también".