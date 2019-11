BOMBAZO | La avanzada judicial de Dalma y Gianinna para declarar "no competente" a Diego

Se incrementa la tensión en el clan Maradona. Después del duro video de Diego Maradona, Dalma y Gianinna podrían redoblar la apuesta. En un intento por "salvarle la vida a su padre", las hijas de Claudia Villafañe podrían seguir los consejos del abogado de su mamá, Ferlando Burlando, quien anticipó que una posible medida para resguardar al Diez podría ser declararlo "insano". A continuación, los detalles de la avanzada judicial que dejarían en jaque al ex futbolista.

"Cualquiera de sus familiares podría pedir una determinación de capacidad de Diego Maradona, poniendo esta situación en manos de un juez para que decida si él esta con las capacidades alteradas o disminuidas, previo a realizar cualquier tipo de diligencias", precisó el letrado en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.

Consultado sobre los recientes cruces que enfrentaron a Diego con sus hijas, Burlando aclaró: "Hay una mala idea de Diego de entender que sus hijas, Dalma y Gianinna, tienen algún tipo de pretensión sobre su patrimonio. Nada más alejado de la realidad. Ellas, lo único que han hecho es intentar acercar su corazón y ofrecer sus hombros para sacar adelante a su papá".

"Se nota que Diego no está bien de salud y esa es siempre la prioridad de sus hijas. Quieren saber cuál es el verdadero estado de salud de Maradona. Es muy difícil perforar el cerco y el bloqueo que hay sobre Diego, ellas no tienen decisión aun siendo sus hijas y esto ha sido avalado por él".

Sobre la posibilidad de avanzar con la diligencia que le quitaría a Diego la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión sobre su vida, Burlando explicó: "“Me parece que hay mucha gente que hoy por hoy debe estar preocupada por la salud de Diego, porque no todos lo ven bien. Sería sano hacer algo por su salud si él no se quiere ayudar. Esto debe ser motivo de charla en la familia y se debe estar conversando, no tengo dudas”.