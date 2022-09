¡Bombazo! Rusherking no se presentó a un show vendido en Viedma y un productor lo acusó de estafador

La realidad del cantante Thomas Nicolás Tobar, mejor conocido como Rusherking, cambió mucho en los últimos años. De pasar de ser un fenómeno de Youtube a, con sólo 22 años, pasó a grabar junto a artistas de la talla de Alejandro Lerner y ser la pareja de la actriz Eugenia "la China" Suárez, lo que significó un fuerte cambio en su vida.

Los innumerables shows que ofrece semana a semana son en parte organizados por la productora de Roberto Ramasso, un referente del área y una persona con mucha trayectoria y experiencia.

Sin embargo, ayer se conoció una denuncia de un productor teatral de Viedma, quien acusó de estafa a Ramasso y a Rusherking, y ante la falta de respuesta, comenzó a etiquetar al artista en las publicaciones que realizaba.

"Lo tenía mega vendido y, dos semanas antes, lo llamó al productor (Ramasso) y le dijo que no podía ir ese día porque tenía un show en otra provincia, que se ve que le ofreció más, y le dijo ‘si lo querés, lo tenés el 28 de mayo’", relató Yanina Latorre en LAM.

Según contaron, el productor local le negó el cambio aduciendo que no podía cambiar las fechas en el salón contratado, por lo que el productor le habría dicho 'arreglate, hermano', y nunca le habría devuelto el millón de pesos que adelantó de los $1.750.000 que se cobraba por el show.

"Ahora pasó el tiempo, el tipo mandó carta documento y no le recibieron ninguna, no le contestan el teléfono y no le devuelven la guita. Lo lógico es que, si hay buena voluntad, le devuelvan la guita porque Rusher se fue a cantar a otro lado porque la está rompiendo", expresó la rubia.

"El productor tuvo que devolver la guita de las entradas, pero no recuperó todavía lo que puso por adelantado. Empezó a mandar cartas documento y no se las reciben", continúo.

El cruce con Rusher

"El hombre vio una historia de la productora de Rusher anunciando que se va a presentar en Comodoro Rivadavia. Entonces el tipo lo etiquetó en su historia y advirtió que tengan cuidado con Rusherking que dice que se va a presentar y es un estafador", explicó Latorre.

La acción del rionegrino generó la respuesta del cantante, quien aseguró que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo y que le pidió que deje de atormentarlo: "A mí no me rompas los huevos etiquetándome cuando no tengo nada que ver. No sé ni quién sos”, le contestó en un mensaje privado.

Luego de que el productor le explicara la situación y le pidiera que aprendiera a rodearse de "gente bien", el joven disparó: "Aprendé a ganarte tu plata dignamente y no queriendo ensuciar a nadie. Sos una persona grande, no tenés dos dedos de frente”.

"Laburo, amigo, aparte de ser productor. Nadie me regaló la plata", contestó el organizador de shows, a lo que Rusherking respondió: "Yo también laburo".

El camino del éxito y la fama, mientras más rápido llega, más difícil y lleno de obstáculos está. Algo así es lo que, evidentemente, está atravesando Rusherking.