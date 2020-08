Bombazo: ¡Se casa Luciana Salazar y te contamos quién es el político (gobernador) con el que daría el sí!

Luciana Salazar parece que tiene todo listo para dar el “Sí, quiero” el año que viene. Si bien todavía se mantiene el misterio sobre quién es el afortunado que logró conquistar el corazón de la modelo y ahora panelista, hay algunos indicios sobre su profesión y hasta el lugar en donde vive. Spoiler Alert: no se trata el ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado.

La “revelación” (ponemos comillas porque da la sensación de que todo tuvo un poco de actuación) fue realizada por el periodista Marcelo Polino, que comparte la mesa de Polémica en el Bar con Salazar. Muy amigo de ella, es el padrino de Matilda, Polino empezó a contar que una famosa contraería matrimonio el año que viene. Salazar, mientras él decía eso, lo miraba con atención, pero no “sospechaba” que se trataba de ella.

“El año que viene tenemos que preparar los smokings porque tenemos un casamiento”, arrancó el periodista, quien además condimentó un poco el relato al decirles a los miembros del panel que ellos conocían a uno de los integrantes de la pareja. “Las dos personas son muy famosas”, agregó. Inmediatamente Salazar dijo que se trataba de Laurita Fernández y Nicolás Cabré a lo que Polino respondió con una negativa.

“Hoy en día no se sabe que son pareja, Una persona es menos famosa que la otra, pero no puedo hablar mucho de a lo que se dedica porque si bien conozco su actividad, no la manejo”, siguió en modo misterioso Polino. “La persona que se va a casar el año que viene seguramente, anótalo ahí, es la señora Luciana Salazar”, lanzó.



Luli saltó de su silla desencajada y amenazó con irse del vivo. "¿Qué? ¡Ay, no! ¡Polino, te reviento! No, me voy", dijo, a los gritos, mientras encaraba para la puerta de la escenografía. Al final, fue solo un acting y regresó a la mesa para continuar con el programa.

Inmediatamente sus compañeros de Polémica empezaron a cantar “Y se casa Luciana, y se casa Luciana”. Todo ante la mirada de la modelo, que no sabía dónde meterse después de que “su amigo” tirara esa bomba. “Vamos a hacer un pequeño juego, porque yo necesito decirlo el 22 (de agosto). Pero Luciana tuvo la propuesta para formalizar”, agregó el periodista.

“Es una linda noticia Luli”, la chicaneo Polino que dejó sin palabras a Salazar, quien sólo atinó a ponerse el tapabocas. Según pudo saber BigBang, se trataría de un dirigente importante de la oposición, que tiene poco más de 50 años y vive en el interior del país, puntualmente en el sur.

Si bien en su momento se la vinculó sentimentalmente con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, todavía no hubo confirmación oficial. Incluso en marzo de este año, en una entrevista que le dio a la revista Gente, Salazar había negado que se encontrara en pareja. Pero, según su amigo Polino, ya incluso estaría preparando todo para marchar hacia el altar.

El 2019 representó un cambio para la modelo, luego de que tuiteó antes que nadie el resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en donde el ahora presidente Alberto Fernández había sido el candidato más votado. Si bien esa fue la única primicia que tuvo, alcanzó para que comience a hacer crecer su fama como analista política. En ese marco es que a principio de año fue convocada para sumarse a la nueva mesa de Polémica en el Bar en donde varía entre información política y de actualidad.