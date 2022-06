Bombones, arañas y el Monumental: las pruebas del romance entre Julián Álvarez y Luciana Salazar

La mecha la encendió Marcelo Polino el último fin de semana, pero la bomba terminó por estallar en las últimas horas. Resulta que el periodista de espectáculos, íntimo amigo de Luciana Salazar, reveló que la blonda estaba saliendo con un jugador actual de la Selección Argentina. Si bien se negó a revelar más datos, como el nombre de dicho futbolista, muchos se animaron a anunciar que el jugador que le había robado el corazón a la modelo era Nicolás González.

Pero al final, el volante de la Fiorentina, club que milita en la Serie A de Italia, ni siquiera la conoce personalmente y fue la panelista Paula Varela la que finalmente dio a conocer el verdadero nombre del futbolista que conquistó a la ex de Martín Redrado. "El novio de Luciana Salazar es Julián Alvarez, el goleador de River. Está empezando a salir con Julián", anunció, revolucionando así todo Núñez.

A través de un audio, Luli no confirmó ni desmintió esta información y simplemente se encargó de avisar que no hablará de su vida privada. “De mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar. Igual Poli nunca va a decir nada, nunca va a decir un nombre o algo. Imaginate que es mi familia, tiene códigos. Por ahora estoy bien así como estoy en mi vida, bajo llave”, sostuvo.

Lo cierto es que la propia modelo se encargó de dejar varias pistas que confirmarían su relación con el delantero que está próximo a emigrar a Manchester, Inglaterra, para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola en el City. Por ejemplo, la más importante fue una postal que compartió en las redes sociales donde se la ve posando junto a una caja de bombones que recibió de regalo: en la tarjeta se ve un corazón y una araña, el apodo de Julián.

Cabe mencionar que al futbolista Millonario no solo lo apodan "La Araña" por su fanatismo con Spider-Man, sino que además es el seudónimo que le puso su hermano mayor por sus habilidades en el fútbol. Como si esto fuera poco, Álvarez ya fue visto entrar y salir del departamento de la rubia y, a su vez, la modelo fue vista en el palco de River durante el último encuentro que disputó de local por Copa Libertadores. "Obviamente, fue a verlo a él", contó Varela.

Y agregó: "Ya fue mucho a su casa, lo han visto los vecinos del edificio. Sorpresivamente, a ella se la vio en el palco de River. Obviamente, fue a verlo a él. Él le dedicó los dos goles del partido anterior”. Un dato no menor es la cantidad de historias que Luciana -reconocida hincha de River- comparte en las redes sociales con la cancha del Millonario de fondo junto a varios emojis dedicados a Julián.

La modelo se mudó el año pasado a un departamento ubicado en el Chataeu Libertador, tiene una vista privilegiada del Monumental y hace tan solo un par de días compartió una imagen del estadio -envuelto en la niebla que invadió la Ciudad de Buenos Aires- junto a un gif del amigable Hombre Araña. Pero las pruebas son muchas y hay más, como la vez que vio el partido desde el palco y publicó una selfie con dos emojis de corazón y una gallina.

Ese día, casualmente, el delantero había hecho dos goles. “Él es un amor, dicen que es re atento, que le regala bombones y que están divinos. Ella no sale con casados, así que está confirmado que el joven está soltero… Me confirmaron que ya hubo encuentro íntimo”, cerró Varela sobre Álvarez, quien se mudará a Inglaterra en los próximos días. El contrato del delantero será por cinco años y medio y River recibirá por su pase unos 20 millones de dólares del City.