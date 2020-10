Borgen, el presente de la actriz que se roba todas las miradas y su mensaje para los argentinos

Como ha pasado con otras series publicadas en Netflix, a diez años de su estreno, Borgen es hoy un éxito total en la Argentina. Con su mirada puesta en la trama secreta y las intrigas del poder, junto con la relación ambivalente entre la política y los medios de comunicación de Dinamarca, esta ficción logró cautivar a los usuarios de la plataforma online y se convirtió hoy en lo más visto y comentado en las redes sociales.

Borgen se estrenó en el año 2010 en Dinamarca.

Aunque se estrenó hace una década por la cadena pública Danmarks Radio de Dinamarca, Netfix consideró que la serie podría funcionar en nuestro país, y la sumó a su catalogo.

Los actores de Borgen todavía no pueden creer haberse vuelto tan famosos en la Argentina, y así lo demostró Birgitte Hjort Sørensen, quien interpreta a la incorruptible periodista Katrine Fønsmark, con un mensaje que dejó en su Instagram para los argentinos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hola Argentina! ¡Muchas gracias por tan lindas palabras y gracias por abrazar a Borgen! No puedo esperar a que todos vean la temporada 4 en 2022. Con mucho cariño. Birgitte", escribió.

En diálogo con el medio La Nación, desde su casa en Dinamarca, la actriz explicó que está muy emocionada porque la serie se haya traído a nuestro país. La artista estuvo en nuestro país hace cinco años, cuando viajó para formar parte del festival Pantalla Pinamar con la película La pasión de María.

Aunque asegura que quiere volver porque solo pudo recorrer parte de la Costa Atlántica, también destacó el buen vino de nuestro país, y aseguró que los argentinos somos muy buenas personas.

Sobre Borgen, dijo que comenzó a grabar su papel poco tiempo después de haber terminado sus estudios de teatro, y que con esa serie incorporó muchos conocimientos. "Aprendí sobre política y periodismo, pero también sobre cómo es formar parte de un equipo de filmación. Y esto incluye cómo trabajar con la cámara, cómo administrar mi energía durante los días largos, cómo manejar un arco de personajes con más de treinta episodios. Básicamente, Borgen me enseñó cómo hacer mi trabajo", aseguró.

Sobre la cuarta temporada, que se estrenará en 2022, dijo que en la ficción pasarán 10 años, como en la vida real, por lo que los personajes estarán en lugares muy diferentes. "Tanto la escena política como la periodística también son diferentes, por ejemplo, el término fake news, no existía durante las tres primeras temporadas. Puedo adelantar que la cuarta temporada tendrá un poco más de perspectiva y estará más orientada a nivel global", aseguró.

Hjort Sørensen fue mamá hace poco más de seis meses, y así lo contó en su Instagram con una foto de la pequeña. "Llegó en una época en la que el significado de la distancia y la cercanía se ha reforzado y nunca tuvo más sentido quedarse en casa", escribió, debido a que la niña nació en medio de la pandemia del coronavirus.

Además de haber sido madre, la actriz se encuentra feliz por el estreno de "Grey Zone", una película que filmó en el 2018. Respecto a Borgen, comentó en su Instagram que la serie le cambió la vida, y que no puede esperar para filmar la nueva temporada.

"Este programa me enseñó la alegría de ser parte de un equipo de filmación, a seguir adelante hasta que alguien grita '¡corten!' y lo maravilloso que se siente trabajar en algo que no solo resuena contigo, sino también con el mundo que te rodea. Me dio oportunidades que no podría haber soñado", contó.