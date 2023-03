Borrón y cuenta nueva: el doloroso proceso con el que Cande Tinelli se sacó varios tatuajes

Definitivamente el estilo es lo suyo. Tal y como acostumbra cada cierto tiempo, Candelaria Tinelli se hizo dos cambios de look y los compartió en sus redes sociales. Por un lado, se cortó el pelo hasta los hombros, algo que ya había realizado en otra oportunidad. También se borró un tatuaje que tenía en el tórax, el cual se lo quitó mediante el sistema de láser de picosegundos, acompañada de una médica especialista.

Julieta de la Torre, la profesional de la salud, compartió en su cuenta de Instagram una imagen “misteriosa” en donde le contó a sus seguidores quién era su paciente. Lo hizo sin dar el nombre ya que debido a la estética de su cuerpo, es muy fácil de adivinar: “Ni siquiera hace falta que muestre la cara porque sus tatuajes son súper conocidos”, comunicó antes de comenzar el tratamiento.

Por su parte, la modelo reveló la verdad sobre dicho tratamiento, y si bien afirmó que siente algo similar a una “chispita” en el momento en el que le pasan el aparato, no llega a considerarlo como un dolor verdadero, ya que es totalmente tolerable.

Cabe destacar que este mismo procedimiento lo realizó Micaela, su hermana, quien en el 2022 se borró un tatuaje que tenía en la zona del brazo y del pecho. En ese entonces, la joven también lo compartió en sus redes sociales: “Para todos los que me preguntan, miren lo bien que viene el tema de mis tatuajes, estoy feliz. El hada ya podríamos decir que no está más”.

No obstante, Candelaria también se realizó un cambio de look en el pelo, ya que pasó de tenerlo morocho y largo, a un tono más cobrizo y corto. Un dato no menor, es que tal y como dice el dicho, la joven se hizo el radical cambio de look en medio de una renovación amorosa, ya que tras separarse de Coti Sokorin, dio por oficializado su romance con Santiago Urrutia.

Esta relación también fue oficializada por la hija del conductor de televisión, quien compartió diversas fotos con el corredor de autos. En una primera instancia compartió una imagen cenando con Marcelo en el restaurante de Meme Bouquet. Por otra parte, compartió un álbum de fotos de un fin de semana que pasaron juntos en Uruguay.