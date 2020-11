Boxeador invicto y pintor prolífico: la increíble vida de Burt Young, "Paulie", el cuñado de Rocky

-Veo tres Iván Drago -dice Rocky Balboa, completamente desconcertado, en su rincón.

-Pegale al del medio -le propone Paulie Pennino, su cuñado.

No es un mal consejo: pegándole al Drago del medio, Rocky sacará adelante una de las peleas más duras de su durísima carrera, la de Rocky IV.

Paulie es un personaje emblemático de la película. Temprano amigo del Campeón desde que era un Don Nadie, alcohólico, misógino y violento, y sin embargo querible. Paulie le hace "gancho" a su hermana Adriana Pennino con Rocky y termina trabajando a su rincón sólo porque lo solicita, sin saber demasiado de boxeo. Paulie también le hace perder su fortuna a Rocky firmándole estúpidamente un poder a un contador, pero nada de ello lleva a perder su amistad con Rocky, que es de fierro.

Paulie, hay que decirlo, también le advierte a Rocky que "Tommy Gunn", el joven boxeador al que Rocky comienza a entrenar, va a defraudar su confianza. Rocky, lamentablement, no se la ve venir. Paulie va creciendo como persona y hacia el final de sus días carga con un gran dolor: no fue, en vida, lo suficientemente bueno con su hermana "Adrian", el gran amor de Rocky.

Paulie es Burt Young, un extraordinario actor formado en el mítico Actor's Studio de Lee Strasberg. “Lo que sucedió es que andaba atrás de una chica que quería estudiar con Lee Strasberg. Incluso pensaba que "Strasberg" era una chica. Sin embargo, contó alguna vez a Los Angeles Times, Strasberg le dijo "Sos muy tenso. Tenés una gran tensión, pienso que sos una especie de biblioteca emocional". Y así fue como, por tirarle onda a una chica, se convirtió en un actor famosísimo.

Lo que pocos saben, sin embargo, es que mucho antes de Rocky (y a diferencia de su personaje Paulie), Burt Young tenía un gran conocimiento de boxeo, el que deviene no de leer los diarios ni de sentarse en el ringside a ver cómodamente cómo se matan los demás, sino de haber puesto el propio cuerpo sobre el ring. "Esta cicatriz la tengo desde Springfield, Massachusets", y estos dientes son del Sunnyside Gardens", le dijo al periodista Joe Gergen. En el tiempo en que le tocó prestar servicio como Marine, Young peleó 34 peleas con otros marines, siempre en la categoría de los mediopesados: ganó... ¡32! Nada mal. Cuando salió, probó suerte como profesional: peleó en 14 peleas y ganó... ¡14! En efecto, Burt Young fue uno de esos pocos boxeadores que puede decir con orgullo que se retiró invicto.

“Viajé a Massachusetts a pelear sin entrenador ni manager y el tipo que estaba en el otro rincón era el doble de grande. Mientras subía los escalones al ring pensaba que iba a la slla eléctrica. Tenés que encontrar los botones justos en tu interior para apretarlos cuando estás subiendo esos escalones”, decía.

Sin embargo, Young le quita importancia a su carrera boxística. “Es que no era serio, peleaba cuando me sentía infeliz, cuando quería salir de casa". En 1985, Young incursionó en el negocio del boxeo a lo grande: representó al boxeador David Sears, que peleó por el título de los mediopesados ante el campeón Michael Spinks. No le fue bien: la pelea fue una verdadera paliza, digamos como la que le dio Clubber Gang a Rocky en la primera de las dos peleas. Spinks noqueó a Sears en el tercer round sin ninguna discusión.

Además de la actuación y el boxeo, Burt Young se dedicó también a la pintura. El hecho es que expuso en un montón de galerías en todo el mundo y que pintó alrededor de 800 obras.

A través de su sitio oficial, el artista vende su colección. Paulie tiene 80 años e hizo todo lo que quiso en su vida, incluyendo una novela histórica de 400 páginas cuyo título es Endings. Alguna vez, Aníbal Fernández dijo que Mauricio Macri era "más vago que el cuñado de Rocky".

La comparación no es del todo justa: no sólo porque Paulie amaba trabajar en el frigorífico de Filadelfia, del que lo despiden malamente en Rocky Balboa, sino porque el hombre que caracterizó a Paulie, en su vida, nunca jamás dejó de trabajar.