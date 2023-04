Boy Olmi y Héctor Díaz en BBN: el estreno de "Para mí, para vos" y el rol del teatro

Una exitosa obra en Broadway llegará a Argentina. Direccionada por el actor Héctor Díaz e interpretada por grandes protagonistas como Boy Olmi, Soledad Villamil y Laura Oliva, entre otros que contemplarán esta nueva puesta en escena, tendrá lugar en el teatro Multitabaris Comafi a partir del cinco de mayo de miércoles a domingo.

“Para mí para vos”, trata de una obra que tendrá celos, amor, traición, locura y deseo que se desatan en un absurdo fin de semana de convivencia en el que tres hermanos tendrán que encontrar la manera de resolver sus diferencias para no terminar perdiéndolo todo.

En diálogo con BigBang, Boy Olmi y Héctor Díaz comentaron acerca de cómo se preparan para vivir una nueva aventura arriba del escenario a través de una obra teatral y qué condimentos extras pueden agregar o quitar desde su experiencia en la televisión.

-¿Cómo se preparan para el estreno de la obra?

-Boy: Yo a la mañana me despierto, me baño, repaso la letra, lo llamo a Héctor para que me diga qué pasó la noche anterior y después nos ponemos en mano de este director extraordinario que por ser actor conoce el alma de los actores como poca gente y nos lleva de la mano a un viaje enorme de placer y energía.

-Héctor: Con mucha ansiedad, yo he dirigido algunas obras pero básicamente soy actor y me sumé a dirigir este proyecto teniendo la oportunidad también de participar en el armado del elenco y eso hace que los actores con los que trabajo, tengo mucha confianza en ellos no sólo por su capacidad actoral sino también por su inteligencia para trabajar sobre un material que es muy particular, muy hermoso así que próximos a estrenar con mucha ansiedad, queriendo ya que el público, que es también el que viene abordar este asunto del teatro siempre apruebe le guste el trabajo que venimos haciendo, así que con ganas, transcurriendo este proceso de trabajo con mucha alegría y disfrutándolo mucho.

-¿Crees que por ser actor podes brindarle un plus ahora en tu rol de director?

-H: Boy dice que sí, pero yo no sé. Me parece que sí me sirve tener esta hermandad con actores que puedo participar de ciertos conflictos, crisis, angustia del otro lado y dudas e incertidumbres que a mí me aquejan en cada proceso como actor y en ese sentido está bueno, pero también hay que tener como no solo complicidad a la hora de dirigir sino también hay que hacer un corte como para decir que también estoy desde este lugar tomando otras decisiones, así que tiene cosas súper a favor, que yo trato de capitalizarlas y hay que tener cuidado también de que eso no se vuelva en contra, de que se dé vuelta, como para que yo me ponga un poco socio de ellos porque termina siendo como territorios diferentes, pero yo creo que sí, en mi caso, me sirve, me gusta tener esa referencia de actor a la hora de la ayuda y de que puedo colaborar con cada uno. En el fondo le estoy sacando jugo.

-¿Con qué se va a encontrar la gente?

-B: Con algo divertidísimo y simultáneamente profundo. La gente se va a sorprender con esta obra que se llama, "Para mi, para vos". Es para nosotros. Quiere decir que a todo el mundo le va a resonar porque habla de vínculos, de familia, de organización, de amor, de sexo, habla de arte, y al mismo tiempo es una especie de sueño que ocurre un fin de semana en una casa donde tres hermanos se encuentran interferidos y movilizados por la presencia de tres seres que les traen cosas que les mueven todas sus estructuras. La obra es muy divertida y al mismo tiempo es un desafío artistico muy lindo.

-¿Cómo va a ser el personaje que vas a interpretar?

-B: Faltan dos semanas para estrenar y va a terminar siendo un poco mejor del que viene siendo pero es uno de estos tres hermanos que tiene postergadas un montón de sus relaciones amorosas, sexuales, artísticas, laborales en una estructura familiar que viene a ser sacudida por este fin de semana de locos que van atravesar.

-¿Cómo es el regreso al teatro después de tanta televisión en los últimos tiempos?

-B: En realidad yo hago televisión, teatro y cine, y muchas otras cosas alternativamente hace ya muchos años y lo que interrumpió un poco el teatro en mi vida fue la pandemia. Yo la última obra que había interpretado fue en el teatro San Martín en una obra que fue muy exigente y muy movilizante nada más ni nada menos que en Casacuberta que son esos espacios teatrales fabulosos, así que me moría de ganas de volver a pisar el escenario. Ahora estoy conduciendo televisión y desde este lugar también se siente el ejercicio. Pero el teatro, es el teatro. Estoy muy contento de volver y con actores que me interesan, una obra que me fascina y un director como Héctor.

-¿Qué diferencias encuentran entre el teatro y la televisión?

-B: En la vida toda circunstancia es diferente a la otra y a la que diligencia tiene que ver con como las cosas se resuenan dentro de nosotros. El trabajo de un actor puede parecerse o diferenciarse en el cine, el teatro, la televisión, pero no es la caja lo que nos hace diferentes. Es como uno se vincula en ese aquí y ahora, en cada día de la función, cada día de la grabación, cada día de producción con ese material que estás tratando. A veces no hay diferencias y a veces es un abismo. Eso depende del momento que esté atravesando cada uno. A los artistas y a los actores nos encanta explorar y trabajar, crecer y aprender y estos meses que venimos ensayando "Para mí, para vos", para mí son como un seminario de teatro. Uno se interna todos los días a trabajar sobre uno con los otros y es un proceso de mucho crecimiento para todos. La estamos pasando muy bien y sabemos que cuando se abran las puerta del teatro la van a pasar muy bien los que vengan a ver el resultado de este proceso.

-H: Yo creo que como diferencia crucial también es el tiempo que aunque a veces lo consideramos corto, los actores en los ensayos para una obra de teatro comercial que en lo general suelen ser entre seis y siete semanas, no deja de ser un espacio de exploración de que quizás en la televisión no hay tanto tiempo de esa instancia exploratoria porque hay que directamente hacer tus resultados de inmediato. Acá hay un tiempo de probar, de armar, de debatir, de discutir, los temas se enriquecen no sólo con lo que los actores proponen sino con las charlas que tenemos cerca de eso y me parece que eso lo vuelve tan rico, tan divertido, tan interesante a la hora de estar participando de un proyecto teatral. Creo que para cualquier actor, en el fondo estar sobre un escenario es un haber plantado bandera como un espacio a conquistar siempre y en ese sentido me parece único, porque tiene un rito, tiene tiempos, tiene una cosa que lo vuelve único entonces en ese sentido tiene sus particularidades y sus diferencias.

-¿Qué le dirían a la gente para que venga a ver la obra?

-B: Se van a divertir, se van a conmover, van a reflexionar y les va a pasar lo que tiene que pasar en el teatro, que es que uno sale diferente a lo que entró, porque sino el teatro no sirve para nada. El teatro sirve para resonar en las personas, porque desde antes de Cristo, en las épocas de los griegos, el teatro comenzó a formar las formas que tiene hoy, el teatro funciona como una especie de resonador de las personas y de las cabezas de la gente, lo cual uno tiene que salir distinto del teatro a cómo entró. Viendo "Para mí, para vos", van a salir muy distintos, muy contentos.

-H: Como bonus de la obra tenemos la posibilidad para que disfrute la gente que venga, de un elenco enorme, de una paleta de colores tan particular lo que se da entre ellos y lo que cada uno aporta, que también van a disfrutar mucho de los trabajos de cada uno de estos actores. Realmente van a brillar en el escenario y eso también es algo que la gente va a disfrutar, además de llevarse preguntas, reflexiones y emociones.