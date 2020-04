Brad Pitt y Angelina Jolie en guerra en plena pandemia: sus hijos y el "factor Jennifer" Aniston

La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt pasó por muchos altibajos desde que anunciaron en septiembre del 2016 su separación y posterior divorcio. Hasta hace pocos meses, el galán de Hollywood había recuperado la posibilidad de ver a sus seis hijos sin la compañía de una asistente social -condición que en su momento le puso su ex mujer-, pero el vínculo volvió a tensarse en pleno brote de coronavirus. Con quiénes hacen la cuarentena y los reclamos cruzados.

"Brad está absolutamente destrozado", advirtió un amigo del actor, en diálogo con el portal estadounidense E!. En efecto, sus seis hijos prefirieron cumplir con el aislamiento obligatorio en la mansión en la que conviven con su madre en la ciudad de Los Ángeles. Se trata de una propiedad ubicada en el exclusivo barrio Hidden Hills de Los Ángeles, en el que también viven otros famosos como Kim Kardashian y Kanye West.

De acuerdo a lo consignado por la prensa internacional, Pitt divide sus días entre su mansión y la de Jennifer Aniston; todas ubicadas en la misma ciudad. "Cuando Brad le confirmó a Angelina que estaba en pareja con Jennifer, la condición que ella le puso fue que no la vieran, ni compartieran techo con ella. Así que resultó lógico que los chicos se quedaran con Angelina. Brad lo sufre, pero cumple regularmente con las visitas que le otorgó el juez. Lo único que le importa es poder estar con sus hijos".

Uno de los disparadores del divorcio fue, de acuerdo a lo denunciado ante los Tribunales estadounidenses por parte de Jolie, un violento altercado que Brad habría mantenido en un vuelo privado con su hijo mayor, Maddox. Desde entonces, fue el único de los seis que no quiso recomponer el vínculo con su padre. "Los más chicos disfrutan de pasar el tiempo con Brad, pero Maddox no. Se vieron alguna vez, pero el vínculo definitivamente ya no es el mismo".

Leé también | "¡Que no se meta con mi hija!": la furia de Angelina Jolie por la relación de Jennifer Aniston con Shiloh

Maddox, de 18 años, se instaló en agosto del año pasado en Corea del Sur para continuar con sus estudios. "Aunque fue aceptado en otras prestigiosas universidades, muchas de ellas en Estados Unidos, eligió inscribirse en Yonsei en la carrera de bioquímica. Estudió el idioma y lo reforzó con clases semanales para prepararse", advirtieron en ese momento amigos de la actriz. "Angelina está muy orgullosa de su hijo y aprueba la decisión, pese a la distancia. Lo ve maduro y cree que está listo".

Leé también | Angelina Jolie se quebró y reveló el calvario que sufrió antes y después de su separación de Brad Pitt

El regreso del hijo mayor a los Estados Unidos respondió al cierre de su universidad a mediados de marzo. "Ni bien se enteró, Angelina lo llamó y le pidió que regresara al país. Desde entonces, viven todos juntos en Los Ángeles, aunque el plan de Maddox es retomar sus estudios ni bien la pandemia lo permita". Los amigos de Pitt reconocen que el regreso de su hijo esperanzó al actor: "Ser padre es lo más importante en su vida y haría cualquier cosa para reparar la relación".

"Maddox estuvo en la universidad, pero cuando Brad se enteró de que iba a volver y que podrían finalmente tener una conversación, canceló todos sus compromisos, incluso un viaje que tenía pautado al Reino Unido". Al momento, el actor pudo ver a sus otros hijos, pero no retomó el contacto con el mayor.