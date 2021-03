Brasil superó los 100 mil contagios de coronavirus: el triste mensaje de Xuxa

Brasil registró 100.736 contagios por coronavirus en la últimas 24 horas y eso significa un nuevo y triste récord desde el inicio de la pandemia. El país que preside Jair Bolsonaro tiene 12.320.169 casos acumulados, según informó este jueves el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS). Además se reportaron 2.787 muertos, una cifra alta pero por debajo del récord del martes, cuando fueron 3.251 fallecimientos. El total asciende a 303.462.

En este contexto, Xuxa, la famosa conductora infantil, posteó un mensaje en su Instagram con el objetivo de concientizar sobre los cuidados para que la propagación del coronavirus no siga en Brasil. “Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel y yo salí a encontrarme con amigas a una playa, después volví a mi casa, estaba mi mamá a la que abrace y bese, ahí mi mamá se contagió de COVID-19. Yo maté a mi mamá”, comienza el discurso de la Reina de los bajitos.

Mientras Brasil superó las 300.000 muertes, luego de que el martes se reportara la cifra récord de 3.251 muertos en un día; Xuxa continuó con sus emotivas palabras: “Estamos en lo peor de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono”.

Y aconsejó a los millones de seguidores que tiene en su país desde más de 30 años: “Quédate en casa, evita salir, usa siempre una máscara, sigue las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna. ¡Ayudemos a los profesionales sanitarios!”.

Mientras tanto, los contagios no paran en tierras brasileñas. Y el gigante del sur se convirtió en el epicentro de la pandemia para América. La circulación masiva de la cepa brasileña o P.1, una mutación del SARS-CoV-2 mucho más virulenta, es un de los grandes problemas a superar durante la segunda ola.

Tras detectarse en la ciudad amazónica de Manaos a finales de 2020, muchos países cerraron el paso por aire y tierra a viajeros provenientes de Brasil en un intento de frenarla. Pero tres meses después, la variante ya ha sido identificada en 15 países, incluida Argentina.