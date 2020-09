Brenda Asnicar se hartó de los haters y lanzó una advertencia: "Voy a escrachar a todos los atrevidos"

Brenda Asnicar se hartó y comenzó a denunciar las agresiones y mensajes de odio que recibe a través de mensajes privados en las redes sociales. La actriz contó que recibe unas cuantas respuestas, algunas hechas en público, por su aspecto físico y su actitud cada vez que postea una foto. Agotada de leer las agresiones, comenzó a escrachar a los “haters” en sus stories de Instagram.

No es la primera vez que Asnicar se harta. Ya desde hace tiempo la actriz está agotada de recibir mensajes malintencionados, con respuestas que la juzgan por su actitud o por su estado físico por el tipo de contenido que publica. La situación ocurre principalmente en Instagram, una de sus redes favoritas.

Pero ahora el hartazgo ocurrió por un comentario que recibió a una foto donde mostraba una hamburguesa. Entre los comentarios tuvo algunos halagos pero también muchas críticas, una de ellas de una persona que le comentó en la storie: “Qué desperdicio, pensar que después la vas a vomitar. Comete una hamburguesa sin culpa”.

A Asnicar no le cayó para nada bien el comentario, lógicamente, y decidió hacer una captura del chat para luego publicarlo a través de sus stories. “Hola, vengo a escrachar a la gente inmunda de las redes sociales”, adelantó. “Miren los mensajes que me llegan”. “Ah, aviso que estaré escrachando a todos los atrevidos que me falten el respeto”, consideró la actriz de 28 años, en pareja con el cantante trapero Duki. Hace poco menos de un mes, Asnicar dijo que estaba en la etapa amorosa más feliz de su vida.

Pero el escrache que hizo Asnicar a la persona que la ofendió en las redes sociales no quedó ahí. Luego de publicar el comentario, decidió buscar el perfil, para ver de quién se trataba, y descubrió que la persona que le había mandado esa agresiva respuesta era una estudiante de la carrera de Enfermería. “Ahí tienen a la estudiante para la licenciatura de enfermería”, ironizó.

No se trata de un hecho aislado, ya que hace tiempo recibe algunos mensajes de estas características. Sin ir más lejos, cuando el mes pasado publicó un video para promocionar un show que daría vía streaming muchos hicieron hincapié en su delgadez y hasta se atrevieron a diagnosticar que tendría algún tipo de problema de salud, lo que también despertó fastidio en Brenda.

“Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios. Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo, a mí solo me importa lo que dice mi familia, que me quiere y me cuida”, se defendió en ese entonces.

Pero además, hizo hincapié en que “esta sociedad siga opinando así del cuerpo” y que “las mujeres hablen de este modo sobre otras mujeres”. “Quiéranse más, yo me amo”, cerró en esa ocasión.