Britney pega de contra: el millonario operativo para exponer a su hermana y a su padre

Después de recuperar su libertad y de que la Justicia de Estados Unidos diera por concluida la tutela que durante trece años ejerció su padre, Britney Spears firmó un millonario contrato para escribir su biografía y exponer así la traición que, según su versión de los hechos, sufrió por parte no sólo de Jamie Spears, sino también de su hermana menor, Jamie Lynn Spears.

De acuerdo a la prensa estadounidense, Britney recibirá cerca de 15 millones de dólares para escribir sus memorias, en las que no sólo revelará detalles hasta ahora desconocidos de su carrera musical, sino que también promete delatar todas las internas familiares que escalaron después de su descompensación psiquiátrica del 2007.

La decisión de la cantante llegó después de que su hermana, a quien la acusó de inventar historias para ganar plata, publicara en enero su librio autobiográfico Things I should have said (Las cosas que debí haber dicho).

El libro de la ex Nickeloden fue repudiado públicamente por la propia Britney, quien no titubeó a la hora de exponer a su hermana desde sus redes sociales e incluso se refirió a ella como una "escoria". "¡Ojalá te sientes en un detector de mentiras para que la gente pueda ver que mentís descaradamente".

La avanzada judicial de Britney Spears contra su familia

La vida de Britney cambió el 29 de septiembre, después de que la jueza de Los Ángeles Brenda Penny suspendiera a Jamie Spears en su rol de conservador de su hija. Hasta ese entonces, el hombre no sólo tenía control directo sobre el patrimonio de la cantante (estimado en unos US$60 millones), sino que también tenía la palabra final en torno a sus tratamientos médicos y hasta con qué personas podía vincularse.

"Ella siente ira y resentimiento por haber sufrido durante tanto tiempo. Su equipo legal dice que puede no sólo perseguir a su padre, sino a otros miembros de la familia", precisó un amigo de Britney a la revista estadounidense Star. ¿Quiénes están en la mira de la cantante? Una de ellas, para sorpresa de muchos, es Jamie Lynn, su hermana menor.

Si bien mantuvieron un excelente vínculo durante años, Britney se sintió traicionada por su hermana menor. Dos meses atrás, en pleno litigio judicial con su padre, Britney escribió un duro posteo contra su hermana, ahora de treinta años: "Si eres como mi familia, que dice cosas como: 'Lo siento, estás en una tutela'; probablemente piensen que eres diferente para poder joder contigo".

¿Qué es lo que no le perdona a Jamie Lynn? En principio, la aspirante a cantante participó de un especial que MTV organizó para homenajear la carrera de Britney, algo que no le gustó para nada a la artista. "Nadie me consultó, nadie me preguntó si estaba de acuerdo; mi hermana lo usó como una forma como para poder mostrarse al mundo a través de un falso homenaje a mi persona", denunció en su momento la cantante de Baby one more time.

"Britney quiere un inventario completo y un desglose contable de todos los que se han beneficiado de ella a lo largo de los años, no sólo a su padre", precisó el amigo de Britney a la publicación estadounidense, al tiempo que señaló en alusión a Jamie: "Quiere que lo castiguen con todo el peso de la ley si lo encuentran culpable de mal manejo de su dinero".