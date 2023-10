Britney Spears, la desgarradora frase durante el aborto y la indignante respuesta de Timberlake

Después de años de tutela legal y de silencio mediático, Britney Spears decidió compartir su dura historia de vida con el mundo entero y sacudió por completo a la farándula con los primeros pasajes que se hicieron públicos de su autobiografía, La mujer en mí. El desgarrador diálogo que mantuvo con el médico que le realizó el aborto y la indignante respuesta pública de Justin Timberlake.

Los primeros fragmentos que se conocieron del libro escrito por la cantante de 41 años tuvieron al ex Nsync como protagonista. Y es que, después de años en los que el músico se encargó de responsabilizar a Spears por la ruptura, lo cierto es que la princesa del pop sorprendió al mundo al revelar que el verdadero motivo de la separación se dio después de que Timberlake la obligara en el año 2000 a abortar.

"Hasta el día de hoy sigue siendo una de las experiencias más dolorosas que he tenido. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho más antes de lo anticipado", reconoció la cantante en su autobiografía, al tiempo que blanqueó: "Nunca habría tomado esa decisión por mi cuenta, pero Justin estaba determinado en su decisión de no ser padre. Él creía firmemente que no estábamos preparados para darle la bienvenida a un hijo en nuestras vidas y que éramos demasiado jóvenes".

Después de que se hiciera público el explosivo fragmento del libro, se conoció otra estremecedora revelación de Britney: el diálogo que mantuvo con el médico que le practicó la interrupción del embarazo.

Britney: " Ojey, ya estoy lista. Ponelo adentro".

Ojey, ya estoy lista. Ponelo adentro". Médico: "Ya estoy adentro".

"En ese momento, mi mundo colapsó", sumó Spears, quien por ese entonces tenía 19 años y llevaba un año de relación con Timberlake. Hasta ese momento, sólo su círculo íntimo sabía que eran pareja. El blanqueo para el mundo llegaría recién un año después, con Britney ya consagrada como la nueva "princesa del pop" y Justin disfrutando de las mieles del éxito de Nsync.

La pareja anunció su separación en el año 2002, dos años después de la interrupción del embarazo. En ese entonces, Timberlake se encargó de hacerle creer al mundo que la ruptura fue producto de las infidelidades de Britney, a quien la acusó de ser "la mujer" que le había roto "el corazón". Su comportamiento después de la ruptura fue cuestionado en las últimas horas luego de que se difundieran los primeros fragmentos del libro de Britney y el cantante se vio obligado a difundir a través de su representante un comunicado frío, distante y, por sobre todas las cosas, sin autocrítica.

"Justin se estuvo concentrando en su propia familia e intentando no preocuparse por las memorias de Britney. En los últimos años, Justin ha intentado apoyar a Britney desde la distancia. Ellos salieron hace mucho tiempo, pero todavía tiene respeto hacia ella", arranca el comunicado, en el que no sólo no hizo alusión a lo expuesto por Spears, sino que además se encargó de recordarle a la cantante que desde hace once años está en pareja con Jessica Biel.

Pero eso no fue todo. Sobre el cierre del escueto parte, el representante del ex Nsync sumó: "Justin y Jessica sólo quieren que todo el mundo crezca y evolucione en lugar de continuar trayendo el pasado".