Britney Spears vive su peor momento: perdió su embarazo y está "devastada"

Después de la felicidad que generó la noticia, en las últimas horas Britney Spears y Sam Asghari anunciaron la pérdida de su bebé, en un comunicado que dieron a conocer a través de las redes sociales. Hace algunas semanas habían contado la noticia del embarazo, y muchos de los fans de la cantante habían bautizado al pequeño como “el bebé milagro”, por la alegría que estrella la del pop tenía por esta nueva llegada, tras el conflicto judicial con su padre.

Spears no la tuvo fácil en estos último años, por eso este embarazo llegaba a poner amor y tranquilidad a su vida. Algo que hace mucho la cantante estadounidense no tiene. Durante el juicio realizado en junio pasado para liberarse de la custodia legal de su padre Jamie Spears, la creadora de "Baby one more time" había manifestado su deseo de tener más hijos aparte de los que comparte con el bailarín Kevin Federline, ellos son Sean Preston de 16 años y Jayden James de 15.

La estrella del pop de los 2000 compartió toda esa desgarradora parte de su vida en Instagram, e incluso se creó todo un movimiento autodenominado Free Britney, el que dio como resultado hasta un exitoso documental.

Cuando el litigio llegó a su fin, en ese momento la rubia expresó: “Quiero casarme y tener un bebé”. Recodemos que llevaba un DIU de forma obligatoria, y eso fue solo uno de los varios detalles que la artista reveló ante el tribunal en busca de su libertad. El control por parte de su padre además ordenaba que tomara medicamentos psiquiátricos y que fuera a terapia tres veces por semana.

A pesar de que eso ya quedó en el paso y la cantante comenzó una nueva día, la vida volvió a jugarle una muy mala pasada. A través de su cuenta de Instagram, Britney compartió un anuncio lamentable: perdió al bebé que estaba esperando desde el pasado 11 de abril junto a su prometido Sam Asghari. Por ello la artista realizó un desgarrador posteo.

“Es con profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro milagroso bebé al principio del embarazo", informó la cantante pop en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, y firmado también por su pareja, el bailarín con el que está comprometida.

"Son tiempos devastadores para cualquier madre o padre. Quizás deberíamos haber esperado a anunciarlo hasta que estuviera más avanzada la gestación, sin embargo estábamos demasiado emocionados por compartir la noticia. Nuestro amor por el otro es nuestra fuerza. Continuaremos intentando expandir nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo y pedimos privacidad durante este difícil momento", aseguraron.