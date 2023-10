Britney Spears y los mensajes ocultos contra Justin Timberlake en sus videos y canciones

Se destapó la olla. Después de más de dos décadas de silencio y de batallas judiciales para recuperar su libertad, Britney Spears sorprendió al mundo con el lanzamiento de su filosa autobiografía, La mujer en mí. En la misma, la cantante no sólo apuntó contra su familia, sino que además expuso la "doble cara" de Justin Timberlake, quien fuera su pareja desde 1999 hasta el año 2002.

Sin lugar a dudas, el pasaje más explosivo que se filtró del libro autobiográfico de la cantante fue el capítulo que le dedicó al ex Nsync. Y es que después de que el propio Timberlake le revelara dos décadas atrás al mundo que el motivo de la ruptura se debió a las infidelidades de Spears, Britney cantó retruco y contó todo: no sólo expuso las infidelidades del músico, sino que además reveló que la obligó en el año 2000 a abortar.

"Hasta el día de hoy sigue siendo una de las experiencias más dolorosas que he tenido. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho más antes de lo anticipado", reconoció la cantante en su autobiografía, al tiempo que blanqueó: "Nunca habría tomado esa decisión por mi cuenta, pero Justin estaba determinado en su decisión de no ser padre. Él creía firmemente que no estábamos preparados para darle la bienvenida a un hijo en nuestras vidas y que éramos demasiado jóvenes".

Después de que se hiciera público el explosivo fragmento del libro, se conoció otra estremecedora revelación de Britney: el diálogo que mantuvo con el médico que le practicó la interrupción del embarazo.

Britney: " Ojey, ya estoy lista. Ponelo adentro".

Ojey, ya estoy lista. Ponelo adentro". Médico: "Ya estoy adentro".

"En ese momento, mi mundo colapsó", sumó Spears, quien por ese entonces tenía 19 años y llevaba un año de relación con Timberlake. Hasta ese momento, sólo su círculo íntimo sabía que eran pareja. El blanqueo para el mundo llegaría recién un año después, con Britney ya consagrada como la nueva "princesa del pop" y Justin disfrutando de las mieles del éxito de Nsync.

Una vez separados, Timberlake aprovechó la atención que recibió por la ruptura con Spears para potenciar su lanzamiento como solista. Y así, con impunidad absoluta, el músico lanzó en noviembre del 2002 el single Cry me a river. Lo contundente de la letra (en la que presenta a Britney como una infiel despiadada) se potenció con el videoclip protagonizado por una actriz idéntica a la cantante.

La polémica letra de Cry me a river, el tema con el que Timberlake quiso arruinarle la imagen a Britney

Un año después del ataque de Timberlake, Britney lanzó su siguiente disco y por primera vez co-escribió una de sus canciones. Se trató del hit Everytime en el que, hasta ahora, todos creían que hablaba de la ruptura con Justin. Sin embargo, en las últimas horas fueron muchos los fans de Spears que advirtieron las alusiones al aborto tanto en la letra, como en el videoclip.

En el videoclip, Britney se mostró como una superestrella atravesada por el acoso de los medios y víctima de una relación violenta y turbulenta. Pero, con el correr de los segundos, el tono del video se torna cada vez más extraño y turbio.

De acuerdo a la trama, Spears se da cuenta de que una de las cámaras de los fotógrafos que la perseguían la había herido en la cabeza, después de sumergirse en un baño de inmersión. Acto seguido, la cantante aparece en el hospital en el que muere y luego reencarna en un bebé recién nacido.

La letra de Everytime, la canción que ahora dicen que Britney le dedicó a Justin Timberlake y a su bebé

Después de años en los que mucho interpretaron que el arrepentimiento de Spears en la canción tenía como destinatario a Timberlake, Britney se casó en el 2004 con Kevin Federline y cumplió su sueño de tener su "familia propia".

Durante el embarazo de su primer hijo, Sean Preston, Spears volvió a componer y le dedicó una canción especial a su primogénito, Someday (I Will Understand). Sin embargo, muchos de sus fans ahora consideran que algunas de las estrofas fueron dedicadas al bebé que no tuvo con Timberlake.

Someday (I Will Understand), la canción que Britney le habría dedicado a su primer hijo y al que no tuvo con Timberlake

