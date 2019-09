Broker inmobiliario, martillero y corredor público: conocé a Braulio Bauab, el novio de Novaresio

Luis Novaresio decidió quitarse un gran peso de encima y confirmó a través de su cuenta de Instagram su romance con Braulio Bauab, un muy conocido empresario inmobiliario y padre de una nena de un año y medio. “Muchas gracias por todos los mensajes, siempre creí que la felicidad era algo privado, hoy sé que además de compartirla, la hace más plena”, escribió.

Las especulaciones sobre la vida amorosa del periodista comenzaron durante los Premios Martín Fierro de Cable, donde el rosarino se coronó en la categoría de "Mejor Conductor". Al subir a recibir el premio, le dedicó el galardón a una persona diciendo "Para vos, que te amo".

“Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”, habían sido las palabras de Novaresio.

Braulio Bauab es un agente inmobiliario de 53 años, padre de Vera, de un año y medio, fruto del novedoso método de la coparentalidad junto a Virginia Laino (43), directora de Prevención de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires a quien conoció por una amiga en común, la cual consiste en que dos solteros puedan ser padres sin la necesidad de estar juntos.

Por esta razón, no sorprende que meses atrás el propio Novaresio manifestara sus ganas de tener hijos a través de este método. "Conocí hace muy poco a la coparentalidad, no sabía que existía. Es entre un varón que quiere ser papá y una mujer que quiere ser mamá que no tienen un vínculo afectivo pero deciden matchear”, contó el periodista en el programa PH.

Además, relató que “Después hay una relación de 'padres divorciados'” y explicó que este novedoso método es “muy común” en países como España. Bauab cuenta con una amplia experiencia como broker inmobiliario, además es martillero y corredor público.

De manera casi habitual, es consultado por radios y distintos medios de comunicación para explicar la situación del sector e indicar cuáles son las oportunidades estacionales que ofrece y cuáles son los movimientos que conviene o no hacer. Sobre todo en esta época de crisis.

El mismo Novaresio lo eligió como voz autorizada y lo sacó al aire por radio La Red para tratar en su programa temas referidos al mercado inmobiliario. "Conversamos con @luisnovaresio en @radiolared sobre la situación del mercado inmobiliario y dejamos algunos consejos para comprar, vender o alquiler inmuebles. ¿Inquietudes? ", señaló Bauab en un posteo.

El agente inmobiliario vive en el complejo Silos de Dorrego, el cual tuvo que remodelar por la llegada de su hija. Además, le propuso a Laino conocerse durante un año, antes de dar comienzo a este proyecto. Pero solo bastaron cuatro meses para que ambos estuvieran de acuerdo y comenzaran la búsqueda de Vera, quien nació bajo el tratamiento de fertilidad.

Bauad y Laino mantienen un régimen especial en el que se dividen el cuidado de la pequeña y mantiene un vínculo de amistad. Vera pasa cuatro días a la semana en la casa de la mamá y tres veces en la casa del papá, con una cena familiar en el medio de la semana. "Yo tengo una cama en la casa de él y él una habitación en la mía”, reveló ella.

A partir de esta situación, el periodista no descartó seguir los mismos pasos que su actual pareja y utilizar el mismo método para convertirse en papá. "Yo pensaba que el tema de la paternidad estaba cerrado para mí. Tengo 55 años. Pero hace poco volvió (cuando conoció a su pareja). Hay un montón de opciones. Conocí hace poco la copaternidad”, sentenció.