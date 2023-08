Bronca, infidelidad y abandono: el detrás del embarazo de gemelos de Daniela Celis

Tras algunos días de rumores, se confirmó la noticia más esperada para Daniela Celis. Es que la ex Gran Hermano será mamá de gemelos, tal y como lo confirmó en Trunk, el streaming de Telefe del cual es parte junto a Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar. Si bien la historia que vive desde que ingresó y salió de la casa más famosa del país literalmente parece salida de un cuento de hadas, con todos sus deseos cumpliéndosele de a poco, su relación con el padre de sus hijos, Thiago Medina, no estaría pasando por su mejor momento. De hecho, dio a conocer que se separó en las últimas horas del ex hermanito.

"Sí, voy a ser mamá", reveló la chica de La Reja frente a las preguntas de sus compañeros, quienes se pararon a abrazarla y besarla. "Y tengo una noticia más linda que esa. Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos, como fue mal filtrado. Van a ser gemelos. Son dos iguales", agregó orgullosa.

"Estoy muy contenta, de hecho, cuando éramos más chicas decíamos esto de quién iba a tener los primeros mellizos y gemelos de la familia. De repente saber que me tocó a mí, es como que 'wow', no puede ser que todo se me esté cumpliendo. Quería ser famosa, entré a la casa, lo cumplí. Quería gemelos desde chica, los tengo. Yo siempre dije que me encantaría ser madre joven. De hecho yo quería ser más joven aún", repasó Celis, como si fueran las páginas del cuento de su vida.

Más allá de toda esta exposición pública feliz con el embarazo, como la que hizo en TikTok y en reels de Instagram para anunciarlo, con imágenes de ella en la clínica donde le hicieron los estudios, lo cierto es que la previa fue fatal para ella. Al menos eso pareció cuando, junto a Pilar Smith, se preparaba para contarlo y no pudo hacerlo, perseguida por los fantasmas del mal presente que tiene con Thiago.

"Yo tengo mucho para contar. Primero voy a contar todo lo que pasó. Se empezaron a viralizar muchas cosas. Cosas que quería que se viralicen y otras que no. Me re duele, porque quizás siento que... ay, no puedo, chicos", explicó minutos antes de contarlo, cuando en ese primer intento la tristeza la invadió. "Sacá el chat de YouTube porque la verdad que es feo", lanzó La Tora, aunque Daniela se lo negó y aseguró que allí le estaba tirando "todo amor".

"Es lo que vos irradiás", señaló Smith. "No te pongas mal. Porque hay mucha gente que te ama y todo ha sido con amor. Han pasado cosas lindas, podés contarnos esas cosas lindas", insistió la periodista, con claros ánimos de estar ahí mientras se decía la primicia. Aunque esto fue lo último que pudo decir, porque tras ese momento Daniela se paró disculpándose y se marchó del estudio.

No es que haya pasado mucho tiempo hasta que volvió, ya más calmada y dispuesta a contar la novedad. "Hasta yo me desconozco. Le voy a pedir disculpas a Pilar, que creo que se fue al noti, pero va a volver. Estoy bien. Estamos hablando de un tema que me llegó al corazón, porque es muy importante", indicó en la previa al anuncio.

Al mismo tiempo, el malestar exhibido llevó a que Daniela tenga que aclarar que no está mal o triste por lo que le está pasando, sino que, al contrario, está viviendo un sueño. "Hoy hablábamos con mi familia y mi hermanito y pensábamos qué loco lo que me está pasando. Cuando éramos chicos con mi familia nos preguntábamos todo el tiempo quién va a ser el primero que tenga hijos, qué te gustaría ser cuando fueras grande. Y uno es chiquitito y después ve los sueños súper lejos mientras vas creciendo. Porque no es tan fácil trabajar y vivir de lo vos soñás. Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos querés", afirmó emocionada.

La ausencia de Thiago en los anuncios parece que también hasta podría ser una ausencia en los planes de paternidad. Aunque esto no son más que elaboraciones hechas por los seguidores de ambos producto de otros hechos que dan a entender que las cosas entre los ex hermanitos no están bien y están lejos de estarlo.

Esto va más allá de la frase que lanzó Celis que se viralizó en las redes sociales: "Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir". Es que esta fue dicha para "reírse" de los rumores, tras como explicó la mismísima embarazada segundos después. "Obvio que es de Thiago, pero nadie me lo preguntó. Todos lo dieron por confirmado", protestó.

Lo cierto es que, según las revelaciones de Marcela Baños en LAM, la pareja ya no sería tal. "Él cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más. Ella fue al cumpleaños pero no subió ninguna foto. Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí, pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo", contó la panelista invitada.

Lo peor de todo este culebrón que se presentó con la única pareja que se armó en Gran Hermano y que seguía en pie son los rumores de infidelidad que caen sobre la chica de Moreno. Estos fueron revelados por Pochi en su afilada cuenta de Instagram de Gossipeame, donde analizó las imágenes de TikTok donde Celis se fue con su padre a Villa Elisa, justo la localidad platense en la que vive su ex pareja.

"Me mandan esto de TikTok, que habla de una posible infidelidad de Daniela con su ex hará unas semanas atrás", escribió la influencer. "Este domingo se vio con su ex. ¿Le es infiel a Thiago? Miren las pruebas", aseguraba la publicación, que revelaba fotos de ella y su padre en las termas locales, justo "donde se encontraba su ex", detalló la cuenta chimentera.

"No hablamos de nombres todavía. Me gustaría ir viendo nombres y una lista acá en el canal", reconoció Daniela en el streaming. La pregunta sería si los va a definir sola, con Thiago, o con otra persona.