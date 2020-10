Brote de contagios en la productora de Tinelli: el nuevo positivo que pone en peligro el Cantando

La televisión sigue registrando día a día más casos de coronavirus. Esta vez, la enfermedad volvió a golpear, una vez más, a la productora que lidera Marcelo Tinelli: LaFlia. Y es que luego de los casos confirmados de Fredy Villarreal, Martín Campilongo, Denise Dumas y Flor Torrente, se dio a conocer que Martín Salwe, el locutor del Cantando 2020, dio positivo de COVID-19 en las últimas horas.

Fue el propio periodista el que dio a conocer la noticia a través de las redes sociales: "Hoy me realicé el hisopado y di positivo de Covid-19. Gracias a todos por sus mensajes y a @laflia_ok por el cuidado en todo momento. Estoy cumpliendo con el aislamiento y el seguimiento médico".

De esta manera, durante los 14 días que deberá mantener el locutor en completo aislamiento su lugar será ocupado por Andrea Taboada, también locutora y panelista de Los ángeles de la mañana.

Salwe ganó gran popularidad en el bailando por un sueño, sobre todo gracias a los habituales "lives" que hacía desde la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli, donde entrevistaba a los participantes del certamen de baile. Gracias a su carisma, soltura y desfachatez, la producción le dio la oportunidad de ser parte del Cantando 2020 ocupando el mismo lugar que tiene de Marcela Feudale, histórica locutora, en Showmatch.

De hecho, ya tuvo varios cruces con el jurado debido a sus comentarios. Por ejemplo, Nacha Guevara no le tuvo contemplaciones y lo trató de “pelotudo“, un insulto que curiosamente no tuvo rechazos ni observaciones de ningún tipo. Oscar Mediavilla, no quiso ser menos que la actriz, y también lo quiso "ubicar" cada vez que el locutor buscaba cizaña en sus devoluciones. Sin embargo, Salwe siempre con buen humor, sorteo todas las dificultades.

Este nuevo y último positivo de COVID-19 encendieron las alertas en la productora de Tinelli, debido a que la novia del locutor es parte del staff del programa y fue quien acompañó a Jey Mammon en su última presentación. En LaFlia se han extremado los cuidados, con la intención de evitar una seguidilla de contagios, lo que haría peligrar la continuidad del programa, tal y como le ocurrió al Bailando chileno en abril.

El positivo de Salwe se sumó se sumó a Fredy Villarreal, quien se estaba preparando para el Cantando 2020 (El Trece) ensayando por Zoom junto a Alex Caniggia para el "ritmo de a tres" y que debió abandonar por la enfermedad, al de Flor Torrente, quien fue reemplazada por Paula Trapani y al de Martín Campilongo y Denise Dumas, conductora junto a José María Listorti de Hay que ver, ciclo que produce LaFlia por El Nueve.